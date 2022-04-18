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عمر شويل - جدة وظائف تجمع الرياض الصحي الاول ورابط التقديم على التجمع الصحي الاول بالرياض هذين العبارتين كانتا من اكثر المواضيع التي يتم البحث عنها بشكل عام في هذا الوقت ضمن المملكة العربية السعودية ويتم البحث عن هذه العبارات عبر محركات البحث الكثيرة وعبر وسائل التواصل الإجتماعي التي تختص بنشر الوظائف ضمن المملكة العربية السعودية وبالاخص التي تنشر وظائف للسعوديين فقط, ولاسيما انه من المعروف ان وظائف وزارة الصحة من أفضل الوظائف ضمن السعودية والتي يميزها الكثير عن غيرها من القطاعات وهنالك الكثير من الشباب يرغب في التوظيف ضمن وزارة الصحة وبالاخص ضمن التجمع الطبي الاول في الرياض.

وظائف تجمع الرياض الصحي الاول

وقد تم الاعلان عن حاجة وزارة الصحة السعودية لعدد من الموظفين للعمل ضمن التجمع الطبي الاول بالرياض والشواغر كالتالي:

المدير التنفيذي المشارك للتخطيط الاستراتيجي. مهندس حلول وأنظمة معلومات إدارة الأصول للمنشأة. رئيس وحدة كفاءة الإنفاق. رئيس قسم تطوير المواهب. رئيس قسم تخطيط الموارد البشرية. مدير إدارة مشروع۔ أخصائي قانوني. مساعد إداري.

رابط التقديم على وظائف تجمع الرياض الصحي الاول

ويتم الدخول على رابط وظائف تجمع الرياض الصحي وتعبئة نموذج التوظيف ومن ثم ارساله وعليكم الانتظار للمقابلة في حين حالفكم الحظ للوظيفة والاهم ان تتأكد انك قمت بوضع بيانات الاتصال الخاصة بك بشكل صحيح لأنها صلة الوصل بينك وبين وزارة الصحة حتى يستطيعون الاتصال بك في حين طابق طلبك الشروط المناسبة لإحدى الوظائف المعلن عنها.

التخصصات المطلوبة لوظائف تجمع الرياض الصحي الاول

واهم الشروط التي يجب الحصول عليها قبل التقديم ان يكن لديكم شهادة من احد التخصصات التالية:

إدارة الأعمال.

الإدارة العامة.

الإدارة المكتبية.

السكرتارية.

إدارة المكاتب.

المالية.

القانون.

المحاسبة.

الموارد البشرية.

إدارة المشاريع.

علوم الحاسب.

هندسة الحاسب.

تقنية المعلومات.

تخصصات أخرى.

مميزات العمل مع التجمع الطبي الاول بالرياض ( وزارة الصحة)7

ويحصل الموظف على الكثير من المميزات التي تجعله مرتاح البال في وظيفته مثل بدل مواصلات وتأمين صحي شامل للمتقدم ولعائلته وبدل سكن والكثير من الحوافز التي يتم الحصول عليها بعد عملية التوظيف.