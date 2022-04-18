نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي 100 ألف ريال بدون تحويل الراتب من شركة التيسير للتمويل السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل شخصي 100 ألف ريال سعودي هو أحد أهم الموضوعات الشائكة التي تشغل بال العديد من العملاء الراغبين في الحصول علي التمويل لإنهاء التزاماتهم الحياتية اليومية وغيرها من الأنشطة, حيث يتصدر هذا النوع من الموضوعات محركات البحث علي مواقع التواصل الإجتماعي, ولذلك فتقوم شركة التيسير بتوفير الحلول التمويلية للعملاء من خلال عرض عدد من منتجات التمويل المختلفة ومنها تمويل شراء سيارة وكذلك المنتجات التمويلية الشخصية. ولم تكن شركة التيسير هي الشركة الوحيدة في المملكة العربية السعودية ولكن هناك العديد من شركات التمويل المختلفة ومنها السعودية للتمويل لتمويل الأفراد بقيمة 500 ألف ريال سعودي, وكذلك شركة النايفات لتمويل شراء سيارة بقيمة 200 ألف ريال سعودي. وفيما يلي سيتم تناول تفاصيل تمويل شخصي بقيمة 100,000 ألف ريال سعودي وما هي المميزات والشروط بالتفاصيل خلال هذا المقال.

مميزات تمويل شخصي 100 ألف ريال من التيسير للتمويل

أوضحت شركة التيسير عن بعض الامتيازات التي يحصل عليها العميل عند الحصول علي التمويل من الشركة وهي كالتالي:

التمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية حسبما أعلنت الجهات المختصة من الشركة.

تمويل كبير يصل إلي (100,000) ألف ريال سعودي.

أنظمة سداد مرنة.

أقساط شهرية تصل إلي 5 سنوات.

هامش ربح تنافسي.

السرعة في إنهاء الإجراءات.

الشفافية في التعامل فلا يوجد رسوم مخفية.

غير مشروط تحويل الراتب أو وجود كفيل.

شروط الحصول علي تمويل 100 ألف ريال من التيسير للتمويل

أعلنت شركة التيسير عن إمكانية الحصول علي تمويل شخصي بقيمة 100 ألف ريال سعودي بعد التحقق من الشروط والضوابط وهي كالتالي:

ألا يقل عمر الراغب في الحصول علي التمويل عن 21 عام.

ألا يقل الراتب الشهري عن 5000 ألاف ريال سعودي.

أن يكون الرغب في الحصول علي التمويل سعودي الجنسية.

أن يكون العميل علي رأس عمل وألا تقل مدة العمل عن (6) أشهر.

الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول علي التمويل

يمكن الحصول عي التمويل بعد التحقق من الشروط والضوابط المعلنة أعلاه من خلال تجهيز المستندات التالية:

خطاب معتمد من جهة العمل يفيد بالراتب الشخصي للعميل.

اعتماد الخاطب أعلاه من الغرفة التجرية للعاملين بالقطاع الخاص.

الاشتراك في التأمينات الاجتماعية وسدادها.

هوية وطنية سارية المفعول.

التسجيل في العنوان الوطني السعودي.

خطاب معتمد من البنك يفيد بالراتب المحول للعميل لآخر (3) شهور.

كما يمكن القيام بالتقديم إلكترونيا من خلال الدخول إلي الصفحة الإلكترونية الرسمية لشركة التيسير والضغط علي تقدم بطلبك الآن وملء كافة البيانات بالطريقة الصحيحة كما يمكن التواصل مع الشركة علي الرقم (920010181).