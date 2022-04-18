نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل ولي الأمر نظام نور 1444 وكيفية تسجيل الصف الاول الابتدائيNoor في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل ولي الأمر نظام نور 1444 من أكثر ما يبحث عنها اولياء الأمور خلال الفترة الحالية هو تسجيل نظام نور حساب ولي الأمر 1443 بعد ان اعلنت وزارة التعليم السعودية استقبال طلبات اولى ابتدائي في يوم الأحد الموافق 17 من شهر أبريل لجميع الطلاب المستجدين وفتح باب القبول في أولى ابتدائي، وسوف نعرف كيفيه عمل وتسجيل حساب ولي الأمر من خلال منصة نور التعليمية والالكترونية بالتفاصيل خلال الخطوات التالية.

تسجيل ولي الأمر نظام نور

نشرت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية إلى كافة إدارات التعليم في جميع المحافظات والمناطق بتوفير وفتح تسجيل أولى ابتدائي تحفيظ القرآن الكريم في منصة نون التعليمية، وذلك لأن أعداد الطلاب واستعدادهم للدراسة أمر مهم لكي تسهل قبلهم وانتظام الطلاب في المدارس، كما انها اعلنت عن بدء الالتحاق بالمدارس الابتدائية من يوم الأحد الموافق يوم 16 من شهر رمضان 1443 و17 من شهر أبريل لعام 2022 مع العلم إن هذا التاريخ قد يختلف من المدارس الخاصة والاجنبية والدولية والأهلية، كما ان الوزارة اعلنت عن خطة لتنظيم أعمار الطلاب، حيث أن سن القبول ليبدأ من ستة سنوات بحد أدنى 90 يوما وكذلك سن 11 شهرا او ثلاث شهور بحد أقصى.

طريقة تسجيل نظام نور حساب ولي الأمر 1444

يجب عند تقديم الطلاب لاولى ابتدائي التأكد من تنمية مهاراتهم ومتابعتهم لعامين في الروضة متتاليين، حيث انه يمكن تسجيل إخطار ولي الأمر في منصة نوع من خلال الخطوات التالية

الضغط على رابط منصة نور الرسمي .

الضغط عليها تسجيل الدخول.

ثم يضغط ولي الأمر على انشاء حساب جديد.

يدخل جميع البيانات المطلوبة منهم من الاسم والمهنة والجنسية وغيرها.

أدخل رقم الهاتف والبريد الإلكتروني بشكل صحيح.

كتابة رمز التحقق الذى سوف يصل إلى الهاتف

كتابة رقم المرور ثم الضغط على كلمة تسجيل في نهاية الصفحة.

حيث بهذه الخطوات يستطيع ولي الأمر أن ينشئ حساب ويتابع منصة نور، التي تتيح له العديد من الخدمات مثل نتائج الطلاب والتسجيل أولى ابتدائي خلال الفترة الحالية بسهولة ودون الحاجة إلى الخروج من المنزل.