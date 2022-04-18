خطوات فتح حساب في مصرف الراجحي السعودي ومزايا البنك الجديدة 1443

خطوات فتح حساب في مصرف الراجحي، وهو ما يبحث عنه الكثير من العملاء في المملكة العربية السعودية من أجل استخدامه في المعاملات المصرفية التي يقدمها الراجحي وهو ما يندفع إليه الكثير من العملاء بسبب خدمات التمويل التي يقدمها للمواطنين في السعودية، ومع ذلك توافق هذه القروض والتمويل مع معايير الشريعة الإسلامية وإعداد بنك الراجحي من أهم البنوك الإسلامية في المملكة العربية السعودية والذي قد تأسس عام 1957 برأسمال 25 مليار ريال على يد الشيخ سليمان وأخيه محمد عبد العزيز الراجحي، وقد تم تحديث الكثير من جعل ذلك يستدير العديد فتح حساب في مصرف الراجحي وكذلك الحصول على تمويل أيضاً يوفر العديد من القروض مثل تمويل السيارات والشؤون المالية العقارات لذلك نسعى جاهدين من خلال موقعنا توضيح آلية فتح حساب ثانى في مصرف الراجحي.

مصرف الراجحي مزايا فتح الحساب

يمكن للعميل فتح حساب في مصرف الراجحي متصل، كما يمكنه تحديد الفرع الأقرب له للتعامل معه في الكثير من الفروع بالمملكة العربية السعودية، بالأضافة إلى إمكانية التسجيل في خدمة المباشر والتي تقدم الكثير من المزايا المصرفية، أيضا توفير سهولة التحويل والإيداع الداخلي واستخدام بطاقة الصراف الآلي ودفع قيمة المدفوعات والفواتير، وإمكانية إصدار بطاقة فيزا من خلال أجهزة الخدمة الذاتية.

شروط فتح حساب جديد في مصرف الراجحي

يجب توافر بعض الشروط في المواطن المتقدم لفتح حساب في بنك الراجحي في المملكة العربية السعودية وتتلخص الشروط في الآتي:

إنشاء عنوان وطني.

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا.

للقصر ، يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 15 عامًا لفتح حساب.

أن يكون لدى مقدم الطلب حساب مع منصة أبشر.

إحضار صورة من بطاقة الإقامة للمقيمين في دول الخليج العربي.

تجهيز صورة من بطاقة الهوية الوطنية للسعوديين سارية المفعول.

توفير رقم جوال مقدم الطلب على أن يكون الرقم مسجلاً لدى إحدى شركات الهاتف المحمول السعودية باسم المستفيد.

المستندات المطلوبة لفتح حساب مصرفي

من المستندات المطلوب لفتح حساب جديد 1443 في مصرف الراجحي وهي:

نسخة من البطاقة الشخصية للمتقدم لفتح الحساب.

إرسال نسخة من بطاقة الائتمان.

إحضار جواز السفر إذا كان المتقدم من دول الخليج العربي.

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