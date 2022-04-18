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عمر شويل - جدة رابط الاستعلام عن برنامج دعم ريف برقم الهوية الوطنية؛ يُعد برنامج دعم ريف من البرامج الهامة في المملكة السعودية وذلك لأنه ساهم في الحد من البطالة كما عمل على دعم صغار المزارعين وتعزيز الإنتاج لذلك دائما ما يبحث المواطنين في المملكة عن رابط الاستعلام عن دعم ريف لمعرفة ميعاد نزول الدعم وغيرها من المعلومات الهامة عن الدعم الريفي.

رابط الاستعلام عن برنامج ريف برقم الهوية

عند اقتراب موعد إيداع الدعم الريفي يزداد البحث من قبل المواطنين المستفيدين من الدعم عن رابط الاستعلام عن دعم ريف حيث يمكن الاستعلام عن الدعم الريفي من خلال الرابط الرسمي للمنصة reef.gov.sa ويمكن الاستعلام عن الدعم من خلال اتباع الخطوات التالية :

الولوج إلى بوابة ريف الإلكترونية. تسجيل الدخول بالاسم وكلمة المرور. اختيار الخدمات الإلكترونية من القائمة الرئيسية. ثم النقر على الاستعلام عن الدعم الريفي. تدوين رقم الهوية الوطنية. النقر على استعلام.

خطوات التسجيل في دعم ريف

يمكن التسجيل في برنامج دعم ريف من خلال الرابط الإلكتروني الخاص بالبرنامج والذي تم إطلاقه من قبل وزارة البيئة والزراعة وتتمثل خطوات التسجيل في التالي :

الولوج إلى الرابط الرسمي لمنصة ريف. الضغط على التسجيل جديد. تدوين البيانات المطلوبة مثل رقم الهوية وتاريخ الميلاد وغيرها. إنشاء كلمة مرور وتأكيدها مرة أخرى. تدوين رمز التحقق المرئي. النقر بالموافقة على الشروط والأحكام. الضغط على تسجيل.

شروط التسجيل في برنامج ريف

تم وضع مجموعة من الشروط للدعم الريفي من قبل الوزارة وذلك حتى يتم إيصال الدعم لمستحقيه لذلك يجب على المتقدمين الانتباه للشروط جيداً حتى يتمكنوا من التسجيل والحصول على الدعم وتتمثل الشروط في التالي:

لابد أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يجب أن يكون المتقدم لديه حساب بنكي نشط.

يشترط ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاماً.

لابد أن يكون المتقدم مقيم في المناطق المحددة للدعم.

يجب أن يمتلك المتقدم وثيقة العمل الحر المقدمة من وزارة الموارد البشرية.

يشترط ألا يزيد دخل المتقدم عن 6000 ريال.

يجب ألا يكون المتقدم يحصل على أي دعم من برامج التمويل التي تقدمها المملكة.

رقم دعم ريف للاستعلام عن برنامج دعم ريف

يستطيع المواطنين التواصل مع برنامج ريف عبر الرقم 19930 وذلك من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 4 عصراً.

الحالات التي يتم فيها إيقاف دعم ريف

قد يتم التوقف عن صرف دعم ريف في بعض الحالات وذلك ما أعلنت عنه وزارة الزراعة السعودية ومن هذه الحالات :

في حالة عدم الإفصاح عن البيانات المطلوبة في التقديم.

في حالة وفاة المستفيد خلال فترة الحصول على الدعم.

عدم تحقيق جميع شروط الدعم.

إذا لم يقم المستفيد بممارسة المهنة بنفسه

قيام المستفيد بمخالفة شروط قواعد دعم ريف.

عند قيام المستفيد بتدوين بيانات خاطئة.

موعد نزول دعم ريف

تم الإعلان من قبل وزارة الموارد البشرية عن موعد نزول الدعم الريفي حيث يكون الصرف من أول يوم في كل شهر ميلادي ويستمر حتى اليوم العاشر.

كما يتم دراسة الطلبات الجديدة والموافقة عليها في خلال ستين يوماً من وقت إرسال الطلب وقد تستغرق وقت أطول من ذلك ثم يتم صرف الدعم في أول شهر بعد الموافقة على الطلب، ويمكن الاستعلام عن برنامج ريف وكل ما يخصه من خلال رابط الاستعلام عن برنامج ريف واتباع الخطوات التي ذكرناها في السطور السابقة.

وإلى هنا نكون قدمنا لكم رابط الاستعلام عن برنامج دعم ريف برقم الهوية الوطنية، كما وضحنا لكم شروط وطريقة التسجيل في دعم ريف ورقم التواصل مع الدعم الريفي.