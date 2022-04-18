نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد اجازه عيد الفطر المبارك 2022 في السعوديه لمختلف القطاعات في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد اجازه عيد الفطر المبارك 2022 في السعوديه من أكثر الأمور بحثًا سواء من قبل العاملين بالقطاع العام والخاص وأيضًا الطلاب بالإضافة إلى العاملين في البنوك السعودية فجميعهم يرغبون في التعرف على موعد بدء الإجازة الخاصة بالعيد بالنسبة لهم وأيضًا معرفة انتهائها لكي يستمتعون بها مع ذويهم، وأيضًا لابد من التنويه لمواعيد الدوام أنها تختلف في شهر رمضان عن المواعيد في أيام العمل العادية، لذا سوف نوضح لكم المزيد من التفاصيل التي تخص تلك الأمر بالتفاصيل.

موعد اجازه عيد الفطر المبارك 2022 في السعوديه

حددت المملكة العربية السعودية اجازة عيد الفطر بالنسبة للقطاع العام والخاص والمدارس والبنوك وجميع الجهات الحكومية بالمملكة بناءً على كثرة البحث من قبل الكثيرين من الأشخاص، كما نوهت إلى أن تلك الإجازة مدفوعة الأجر للقطاعي سواء العام أو الخاص، وجاءت الإجازة لكل قطاع على النحو التالي على حدا:

إجازة القطاع الحكومي والخاص

بالنسبة لإجازة عيد الفطر لجميع العاملين في القطاعات الحكومية المختلفة ستبدأ يوم 25 رمضان الموافق بالتاريخ الميلادي 26 أبريل لعام 2022 وسوف تستمر بالنسبة لهم 10 أيام متتالية وسوف تستمر حتى السادس من مايو وتبدأ عودة الدوام من يوم السابع، أما بالنسبة للقطاع الخاص فسوف يحصلون على إجازة تبدأ بتاريخ 1 مايو وتستمر حتى 4 مايو وبهذا يعودون مرة اخرى للدوام بعد عيد الفطر .

متى إجازة عيد الفطر للمدارس

أعلنت وزارة التعليم السعودي إجازة عيد الفطر للمدارس وفقًا للتقويم الدراسي بعد تحديثه من قبلها فسوف تبدأ الإجازة من 24 رمضان وتستمر حتى 7 شوال وبهذا يكون حصل الطلاب على 13 يوم إجازة لكي يستمتعون مع ذويهم بعيد الفطر المُبارك ثم يعودون مرة أخرى لاستكمال دراسة المقررات الخاصة بالترم الثالث حتى نهايته في 1 ذو الحجة كما يتضمن التقويم.

اجازة عيد الفطر 2022 للبنوك

البنك المركزي حدد الموعد الخاص بإجازة البنوك الخاص بعيد الفطر المُبارك والتي تبدأ من 27 رمضان الموافق الموافق بالتاريخ الميلادي 28 أبريل وسوف تستمر حتى 7 مايو لعام 2022 وبعدها سيعودون مرة أخرى للدوام وأيضًا بمواعيد الدوام المُقررة في الأيام العادية على عكس أيام شهر رمضان المُبارك فيتم تحديدها على حسب أوقات الفطار.