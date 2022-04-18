العديد من المواطنين يبحثون عن رابط تسجيل نظام نور برقم الهوية ١٤٤٣ علي noor.moe.gov.sa، أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية عن رابط تسجيل نظام نور برقم الهوية ١٤٤٣ علي noor.moe.gov.sa حيث تتم عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي بشرط أن تتم عملية التسجيل من خلال المدارس، وذلك بعد استكمال البيانات الأولية اللازمة، حيث يعد نظام نور من اهم واكبر المنصات الإلكترونية التعليمية التي تخدم الطلاب وأولياء الأمور، سوف نتعرف على كافة التفاصيل من خلال هذا

المقال.

رابط التسجيل لنظام نور برقم الهوية ١٤٤٣علي noor.moe.gov.sa

يتم تسجيل الطلاب، والطالبات السعوديين من خلال رابط نظام نور برقم الهوية 1443، وذلك من خلال الخطوات التي سوف نضعها لكم على هيئة نقاط متتالية:

تسجيل الدخول إلى الشاشة الرئيسية الخاصة بموقع “نور الإلكتروني“.

ثم بعد ذلك الضغط على أيقونة اختيار رابط تسجيل نور لولي الأمر.

إدخال سجل الوصي.

إدخال اسم المستخدم الخاص في هذا المجال.

القيام بتحديد مربع تسجيل الطالب الجديد.

إدخال رقم الهوية، مع رقم الإقامة، ثم علاقة الطالب الجديد.

ادخال تاريخ الميلاد في الحقل المخصص لذلك.

تحديد فئة الأطفال حسب تاريخ الميلاد الذي تم إدخاله في الخطوة السابقة.

إدخال بيانات السكن للطالب، ثم ملء خانة الاتصال.

اختيار المدرسة الخاصة بالطالب حسب الإدارة التربوية.

التأكد من صحة البيانات التى تم إدخالها.

في الأخير ملء مربع التعهد، والإقرار.

رابط نظام نور noor.moe.gov.sa تسجيل طلاب جدد 1444 مرحلة اولي

المرحلة الأولى من تسجيل الطلاب للعام الدراسي الجديد 1444 هجرية، حيث يشمل التسجيل في المدارس الحكومية لتحفيظ القرآن الكريم، وكذلك المدارس الأجنبية، والدولية، مع العلم ان اخر موعد للتسجيل في المرحلة الأولي هو حسب ما تم إعلانه من وزارة التربية والتعليم السعودية، وهو يوم الأحد الموافق 24 من شهر أبريل لعام 2022 المواقع لشهر رمضان 1443 هجرية، كما أن التسجيل الخاص بمدارس التحفيظ يستمر حتى يوم الخميس 17 من ربيع الأول 1444 هجرية الموافق 13 من شهر أكتوبر لعام 2022 ميلادية، أو حتى يتم سداد الشواغر لحين انتهاء موعد التسجيل رسميًا بالمدارس الخاصة، والدولية بالمملكة العربية السعودية