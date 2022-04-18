نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 20,000 ريال تمويل فوري بدون موافقة الكفيل بفترة سداد ميسرة بدون رسوم في المقال التالي
تمويل فوري بدون موافقة الكفيل الغارم من أهم المزايا التمويلية التي تقدمها شركة اليسر للإجارة والتمويل في السعودية حيث يتراوح مبلغ التمويل من ألفين ريال سعودي حتى 20,000 ريال سعودي ومتاح الآن التمويل لجميع الجنسيات المختلفة للمواطن السعودي والمقيم في المملكة بدون الحاجة إلى ضامن سعودي وبدون دفع أي رسوم إدارية إضافية على المبلغ التمويلي المسموح بيه تحت ضوابط وشروط معلنة في الشركة وعند التقديم يتم الحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل وبلا رسوم بالتقسيط الشهري الميسر لمدة ستة وثلاثون شهر كحد أقصى للسداد هذا التمويل في السعودية عبر شركة اليسر للإجارة والتمويل.
كافة شروط التمويل الشخصي الأصغر عبر شركة اليسر
قامت شركة اليسر للإجارة والتمويل في هذا العام الحالي 1443 هجريًا بتوفير جميع الشروط والأحكام اللازمة للتمويل الشخصي الأصغر ومنها إحضار دخل ثابت شهري يساوي 5000 ريال سعودي فأكثر من ذلك للموافقة على التمويل الشخصي بالشركة وغيرها إيضًا من الشروط الواجبة للحصول على التمويل المناسب من شركة اليسر للتمويل كما يلي بالتفصيل:
- يفضل عند طلب التمويل الشخصي الأصغر توفير دخل لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي بالمملكة للحصول على قرض شركة اليسر.
- شركة اليسر للتمويل تطلب توفير فترة خدمة عمل تبدأ من ثلاثة أشهر لجميع العملاء السعوديين والمقيمين فيها بمختلف القطاعات في السعودية.
- يجب أن يكون المتقدم يبلغ من العمر 22 سنه فأكثر من ذلك حتى 60 سنه.
- القطاع العسكري يمكن العاملين فيه التقديم الإلكتروني على التمويل الشخصي الأصغر حتى سن التقاعد العسكري.
كافة المزايا والخصائص التمويلية لدى قرض شركة اليسر للتمويل
- تمويل فوري بدون كفيل غارم سعودي الجنسية للسعودي حتى مبلغ 20,000 ريال.
- إيضًا المقيمين بدون موافقة الكفيل حتى مبلغ 10,000 ريال سعودي.
- كذلك التمويل بالتقسيط الشهري الميسر لمدة ستة وثلاثون شهر عبر شركة اليسر للتمويل.
- شركة اليسر للإجارة والتمويل توفر التمويل بدون الحاجة إلى دفع أي رسوم مالية على التمويل المطلوبة.
- مطابق التمويل الشخصي الأصغر كذلك لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل مع الأحكام وضوابط الشريعة الإسلامية
- متاح الآن قرض شركة اليسر للإجارة والتمويل في السعودية للمواطنين السعوديين والمقيمين معًا داخل المملكة.
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