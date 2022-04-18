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عمر شويل - جدة زادت عمليات البحث كثيرا نحو إجابة سؤال كيف أعرف أني مقبول في الضمان الاجتماعي المطور؟ هي إحدى الخدمات التي تصدرها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية لدعم فئات من المواطنين الذين يستحقون الحياة الكريمة، لذلك وعبر السطور التالية سوف نعرض لكم كافة التفاصيل نحو إجابة سؤال كيف أعرف أني مقبول في الضمان الاجتماعي المطور؟

كيف أعرف أني مقبول في الضمان الاجتماعي المطور؟

أطلقت حكومة المملكة العربية السعودية نظام الضمان الاجتماعي لدعم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم وتلبية احتياجاتهم الضرورية من أجل تحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية.

في حالة استيفاء مقدم الطلب لمعايير الأهلية، إذا قدم البيانات الصحيحة، فيمكنه معرفة أنه يقبل النظام من خلال طرح الأسئلة التالية: كيف أعرف أني مقبول في الضمان الاجتماعي المتقدم؟ الجواب في الفقرات التالية:

1- الاستعلام برقم الهوية

قم بزيارة الموقع الرسمي للموارد البشرية.

اضغط على ايقونة الدائرة واختر دليل الخدمة من القائمة.

تحديد الناس من خلال المستفيدين واختيار قطاع التنمية من القطاع.

الضغط على أيقونة خدمة تأمين التقاعد.

قم بإضافة رقم الهوية أو رقم الإقامة وكلمة المرور.

انقر فوق أيقونة تسجيل الدخول.

2- الاستعلام من خدمة العملاء

الرقم المختصر: 19911.

الرقم المباشر: 920020301.

يمكنك الاتصال في أي وقت خلال ساعات العمل من الساعة 7 صباحًا حتى 11 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، حتى عشرين يومًا إذا لم يتم قبولك من قبل النظام.

يمكن العثور على التسجيل من خلال زيارة أحد فروع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة والاستفسار عن التسجيل من خلال مسؤول الاستفسار.

شروط الضمان الاجتماعي المطور

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومحل إقامته كامل داخل المملكة ولكن هناك بعض الفئات المستبعدة وهي: مطلقات أو أرامل غير سعوديين ولكن لديها أبناء سعوديين ومن يقعون ضمن هذه الفئات ولكن السعوديين لا يفعلون ذلك المشاركة مع غير السعوديين الزواج

المعوقون والأيتام والأرامل مع الأيتام يحملون بطاقات عمل.

يجب أن يتقاضى المتقدمون من الموظفين أقل من الحد الأدنى للمعاش، 1،100 ريال سعودي 550 ريال سعودي لكل فرد من أفراد الأسرة.

إذا كان موظفًا فيجب تطبيق معايير استخدام وحيازة الثروة المنصوص عليها في اللوائح التنفيذية للنظام لتحسين توزيع التعويضات التي يتلقاها.

التزام الموظف بمتطلبات إدارة التعليم فيما يتعلق بتعليم الأطفال وصحتهم وبرامج التوظيف والتدريب لأفراد الأسرة المؤهلين.

يجب ألا يقيم الموظفون في أحد المراكز السكنية الحكومية مثل:مراكز الرعاية الصحية والاجتماعية، والسجون، والمستشفيات، إلخ.

الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي المطور

كبار السن من النساء والرجال.

الأسر غير المعيلة مثل: الأرامل مع الأيتام، والمطلقات ذوات الأطفال، والأسر المتميزة والمتروكة، وأسر المفقودين، والغائبين، ومدمني المخدرات.

شخص لا يستطيع العمل بسبب إعاقة.

النساء اللواتي ليس لهن معيل مثل: الزوجات المفقودات أو المفقودات، وزوجات مدمني المخدرات، والنساء المهجورات، والمطلقات، والأرامل.

يتيم الأب مجهول الأصل وحامل بطاقة التنقل.

المستندات المطلوبة للتسجيل بالضمان الاجتماعي المطور

في حال كان مقدم الطلب غير سعودي يرجى تقديم ما يثبت الهوية.

إذا كان مقدم الطلب لديه إعاقة ، فقم بتقديم دليل على الإعاقة.

إذا كنت تتقدم بطلب للحصول على معاش تقاعدي نيابة عن العائلة، فقدم جميع المعلومات المتعلقة بالعائلة بشكل منفصل.

كيف يتم حساب راتب الضمان الاجتماعي المطور؟

ويحدد معاش التقاعد بجمع الدخل الشهري لجميع أفراد الأسرة.

يتم طرح 50٪ من قيمته ويضاف المبلغ غير المكتسب، ولكن يتم استبعاد المعاقين وبرامج الدعم من ذلك.

مقارنة الدخل الإجمالي الذي تم احتسابه مع الحد الأدنى للأجور على أساس الاستحقاق الشهري، معتمداً على عدد أفراد الأسرة،

حيث بلغ 1100 ريال لكل رب أسرة و 550 ريالاً لكل فرد من أفراد الأسرة.

أسباب توقف راتب الضمان الاجتماعي المطور

أثبتت الوزارة أن المعلومات المقدمة كاذبة، سواء بالنسبة للأسرة أو للأشخاص المستقلين.

تأخر المستفيد في توفير الملفات الشخصية لمدة تزيد عن 30 يوماً، وهنا يحق للوزارة تعليق المزايا من التأمينات الاجتماعية المطورة.

يستقيل المستحق من معاشه.

أن يكون المتقدم قادرًا على العمل ولكنه لا يبحث عن عمل.

وفاة المستفيد.

بين للوزارة أن المستفيد لا يرغب في أن يتقاضى أجره.

عقوبة الضمان الاجتماعي

إذا حصل الفرد على معاش الضمان الاجتماعي لكنه لم ينفقه على أفراد الأسرة فهناك عقوبة، وهي السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر وغرامة تصل إلى 5000 ريال سعودي.

إذا تم الدفع له دون حقوقه ويعاقب بغرامة قدرها 10000 ريال سعودي أو بالسجن لمدة تصل إلى عام واحد.

يمكن التواصل مع خدمة عملاء الضمان الاجتماعي المطور من خلال الرقم الموحد: 19911.