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عمر شويل - جدة موعد إجازة عيد الفطر في السعودية للقطاع الحكومي 2022 ، متى تكون عطلة عيد الفطر 2022 للقطاع الحكومي؟ يُمنح الموظفون والموظفات العاملون في القطاعات الحكومية في المملكة العربية السعودية إجازة رسمية في عيد الفطر المبارك الذي يعتبر من الأعياد الإسلامية التي تتميز بأجوائها ومظاهرها ، خاصة أنها تحيي جموع المسلمين كل عام. بعد إتمام عبادة الصوم في شهر رمضان المبارك ، وسوف نتعرف عن كافة التفاصيل الخاصة بهذا الموضوع عبر موقع ثقفني

موعد عيد الفطر في السعودية

احتفل المسلمون بعيد الفطر لأول مرة في تاريخ المسلمين والدولة الإسلامية في السنة الثانية للهجرة ، حيث شهد ذلك العام أول عام صام فيه المسلمون منذ وجودهم ، ويعد عيد الفطر من بين الأعياد الهامة للمسلمين ؛ حيث يتم تحديد موعده في اليوم الأول من شهر شوال من كل عام هجري ، وفي هذا اليوم يفطر المسلمون في شرق وغرب الأرض أثناء احتفالهم بإتمام عمود صيام شهر رمضان المبارك. ، ويتضمن الاحتفال بالعيد أجواء من الفرح والفرح بهذه المناسبة ، وتحتفل المملكة العربية السعودية بعيد الفطر لعامنا الحالي 2022 ، حسب التاريخ الذي تشير إليه الحسابات الفلكية والتقويم الهجري ، فسيكون إن شاء الله في الثاني من مايو 2022 م ، باعتبار أن يوم الأحد الموافق 1 مايو الجاري يكمل شهر رمضان 1443 هـ ، ويستمر العيد لثلاثة أيام متواصلة طوال أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء.

موعد إجازة عيد الفطر في السعودية

يمنح الموظفون والموظفات العاملون في القطاع الحكومي إجازة مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الفطر المبارك ، وحددت إجازة العيد لهذا العام 1443/2022 وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية. تحدد موعد إجازة عيد الفطر في المملكة العربية السعودية للقطاع الحكومي من 25 أبريل 2022 حتى 7 مايو 2022 م. الحالي 1443 هـ

موعد انتهاء إجازة عيد الفطر

تنتهي إجازة عيد الفطر المبارك الممنوحة للعاملين والعاملات في القطاع الحكومي في المملكة العربية السعودية بانتهاء أيام عيد الفطر المبارك. في 7 مايو 2022 م سيتم دفع إجازة عيد الفطر في الدولة للعاملين في هذا القطاع بما في ذلك ثلاثة أيام عيد الفطر لعام 2022 م. والتي تبدأ كما هو موضح أعلاه من تاريخ 2 مايو 2022 م ، أول أيام عيد الفطر ، وتنتهي في 4 مايو 2022 م.