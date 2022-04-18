نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقل ملكية السيارة عن طريق أبشر من شخص لآخر وخطوات قبول نقل الملكية في المقال التالي
نقل ملكية السيارة عن طريق أبشر، داخل المملكة العربية السعودية، أحد أبرز وأهم الخدمات الإلكترونية، المتاحة للمواطنين والوافدين، المقدمة عبر منصة أبشر الإلكترونية، خاصة عقب خطوة التحول الرقمي الواسعة، التي اتخذتها المملكة منذ فترة من الوقت، تحولت معها أغلب الخدمات داخل المملكة، إلى خدمات إلكترونية، تتيح إنجاز كافة متطلبات المستفيدين، خلال فترة قصيرة من الوقت، ودون تزاحم أو اضطرار إلى الانتقال إلى مقر تنفيذ الخدمة حضوريا، وتحمل عناء ومشقة ووقت الذهاب إلى المقر الحكومي أو مقر تقديم الخدمة، من أجل إنجازها بالشكل المطوب، ومن بين تلك الخدمات خدمة نقل ملكية السيارة إلكترونيا عبر أبشر، سواء أكانت خدمة نقل ملكية السيارة عن طريق أبشر، أو نقل ملكية السيارة بدون مبايعة، أو نقل ملكية السيارة للأبناء، أو نقل ملكية السيارة فوري، من خلال اتباع طريقة نقل ملكية السيارة بدون بيع.
خطوات نقل ملكية سيارة من شخص لآخر
ليست هي الخدمة الإلكترونية الوحيدة من أبشر، ولكن يمكنك أيضًا عبر أبشر القيام بعدد من الخدمات المتعلقة بالسيارات، مثل طريقة اسقاط سيارة متوفى، وطريقة تجديد استمارة بيع سيارة، يمكنك نقل ملكية السيارة إلكترونيا من منصة أبشر، مع اتباع طريقة نقل ملكية السيارة بدون مبلغ، وذلك بالخطوات البسيطة التالية:
- قم أولا بإنشاء حساب إلكتروني في منصة أبشر الرسمية.
- وبعد ذلك سجل دخول إلى حسابك في المنصة.
- ثم اختر خانة “المركبات” من القائمة التي تظهر أمامك.
- وبعد ذلك اختر “خدمة مبايعة المركبات” من القائمة البارزة أمامك.
- وأخيرًا قم باستكمال باقي الخطوات واملأ كافة البيانات المطلوبة.
- ثم اضغط تقديم طلب.
خطوات قبول نقل ملكية السيارة عبر أبشر
إذا كنت قد تقدمت لنقل ملكية سيارة من أبشر، وأنت المشتري لتلك السيارة، فيجب عليك الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية، ومتابعة حلة الطلب، عقب مرور ساعة فقط من إتمام خطوات نقل الملكية، والتأكد من موافقة البائع على الطلب. وهنا قم باتباع الإجراءات التالية:
- ادخل إلى الحساب الشخصي في منصة أبشر الإلكترونية.
- ثم اختر “خدمات المركبات”.
- وبعد ذلك اذهب إلى أيقونة “خدمة مبايعة المركبات”.
- وبعدها اختر “طلبات الشراء” من الموقع.
- ثم اضغط زر الموافقة على الشروط والأحكام.
- وبعدها ابدأ بالبحث عن رقم لوحة السيارة التي تم نقل ملكيتها لك.
- ثم قم بعمل فحص لاسم مالك السيارة الجديد وبيانات المركبة نفسها. وتأكد أن ما يظهر أمامك هو بياناتك.
- وبعد تلك الخطوة، قد بتسديد رسوم نقل ملكية السيارة عن طريق أبشر. وذلك بإضافة رقم الحساب البنكي.
- ثم قم بالضغط على زر الموافقة على الإجراءات والشروط والأحكام.
- وأخيرًا يمكنك استعراض بيانات السيارة. ويمكنك طباعة كافة البيانات مباشرة الآن.
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