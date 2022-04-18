نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في دعم الإيجار طريقة ورابط التسجيل والشروط وطريقة توثيق عقد الإيجار في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في دعم الإيجار طريقة ورابط التسجيل وأهم الشروط المطلوبة للحصول عليه، حيث يعتبر هذا الدعم من البرامج الجديدة التي قامت وزارة الإسكان في المملكة بالإعلان عنها عن طريق منصة إيجار الإلكترونية، حيث يوجد العديد من المواطنين داخل المملكة الذين لديهم الرغبة في الحصول على شقة سكنية والدفع لها بشكل مبسط وسهل، وهذا الهدف هو ما تم توفيره عن طريق برنامج دعم الإيجار، ولهذا سوف نقوم اليوم بتوضيح لكم ماهو برنامج دعم الإيجار وطريقة التسجيل فيه، وأهم الشروط المطلوبة للحصول عليه.

التسجيل في دعم الإيجار

حيث أن برنامج دعم الإيجار هو برنامج انطلق من قبل مجلس الوزراء لدعم المواطنين الغير قادرين على دفع المستحقات التي تخص السكن بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم، وأهم أهداف البرنامج هو معالجة حالة التعثر للمواطنين عن دفع الأجرة للسكن لكلا من يثبت عدم قدرته على الدفع لأسباب عديدة منها وفاة أو مرض أو سجن أو ضعف القدرة المالية، وهذا الدعم مقدم لجميع المواطنين الذين يثبت احتياجهم للدعم، وأهم المستفيدين من برنامج دعم ايجار مايلي:

طريقة التسجيل في برنامج دعم الإيجار

قامت وزارة الإسكان بالإعلان عن طريقة التسجيل في برنامج الإيجار لكل من ينطبق عليه الشروط من المواطنين، وطريقة التسجيل كما يلي:

أولا يتم القيام بالدخول على منصة إيجار الإلكترونية

ثم الدخول على دعم الإيجار.

ومنها اختيار حسابي من أعلى الشاشة.

ثم الضغط على دخول.

كتابة البريد الإلكتروني وكلمة السر، ورمز التحقق، ثم الضغط على دخول.

وإذا كنت لا تمتلك حساباً داخل المنصة اضغط على تسجيل في الأسفل.

ثم قم بكتابة الإسم كاملاً، ورقم الهوية، والبريد الإلكتروني، ورقم الهاتف، وكلمة السر والرمز الذي في الصورة.

وبعدها الضغط على طلب تسجيل.

ثم تسجيل الدخول على المنصة.

تقديم طلب للحصول على الدعم.

ارسال جميع المستندات المطلوبة.

ثم ارسال الطلب.

وسوف يُرسل رسائل نصية للمستأجر والمؤجر عند وصول المعاملة من قبل قضاء التنفيذ

أهم الشروط المطلوبة

طريقة توثيق عقد الإيجار

القيام بالدخول على صفحة تسجيل الدخول إلى شبكة إيجار

كتابة اسم المستخدم، وكلمة المرور.

الضغط على تسجيل الدخول.

ثم الضغط على عقد الإيجار

الضغط على تسجيل عقد الإيجار

وبعدها عليك كتابة جميع البيانات الخاصة بالمستأجر.

ثم التأكد من البيانات.

كتابة البيانات الخاصة بالعقار مكان العقد، وكتابة البيانات الخاصة بالعقد وكيفية الدفع.

كتابة قيمة الإيجار السنوي للوحدة العقارية، وأيضا مبلغ الخدمات من المياه والغاز والكهرباء.

التأكيد من البيانات التي تم كتابتها ، ثم الضغط على إرسال العقد للتوثيق.

وبعدها اختيار نعم من نافذة التأكيد المرسلة إجابة على رسالة هل أنت متأكد من تسجيل عقد الإيجار؟

وسوف يتم إرسال العقد للتوثيق.

طريقة إلغاء عقد الإيجار من طرف واحد

كما يمكننا أيضاً عرض الخطوات المطلوبة التي يجب القيام بها في حال الرغبة في إلغاء العقد. ويمكننا ذكر هذه الخطوات كما يلي:

أولاً يجب القيام بالدخول على الموقع الإلكتروني بمنصة إيجار

وبعدها يجب القيام بالدخول على قائمة الخدمات الإلكترونية

ثم الدخول على إلغاء العقد من طرف واحد

كتابة البيانات المطلوبة بشكل صحيح

ثم إرفاق تنفيذ إخلاء العقار

كتابة الرمز المرئي

ثم إرسال الطلب.

رقم التواصل مع برنامج دعم الإيجار

كما قام برنامج دعم الإيجار بوضع رقم هاتف لتسهيل تواصل المستفيد معه في حالة وجود استفسار. كما إنه يتمكن المستفيد من التواصل في حالة وجود شكوى أو استفسار فني من الاتصال على الرقم الخاص بدعم الإيجار 920005226.