متى تداول الشركة السعودية لتمويل المساكن 1443؟ رسميًا بالتفاصيل

يتوفر في المملكة العربية السعودية فئة ليست بصغيرة من المُستثمرين الذين يرغبون في معرفة متى تداول الشركة السعودية لتمويل المساكن حيث تعد الشركة السعودية من أهم وأكبر الشركات التي تختص بأنشطة التمويل العقاري، هذا وقد أعلنت الشركة في الآونة الأخيرة عن تداول الأسهم، وتجدر الإشارة بأن الشركة السعودية لتمويل المساكن من إحدى الشركات المساهمة المغلقة التي نُشأت في الرياض منذ عام ٢٠٠٧ من قبل البنك المركزي السعودي، والتي تبلغ قيمة رأس المال لديها نحو مليار ريال سعودي مُقسمة على مائة مليون سهم.

متى تداول الشركة السعودية لتمويل المساكن

في بيان خاص للشركة السعودية قامت بإيضاح متى موعد تداول مساكن لتمويل السكان، حيث أنه قد تم حصر وعد جميع كسور الأسهم والعمل على تخصيصها بشكل تنازلي، بدءًا من الطلبات ذات الأجر العالي لكل طلب إلى أن يتم نفاذها، هذا وقد قامت الشركة بطرح حوالي ثلاثة ملايين سهم بنسبة ٣٠٪ من رأس المال الخاص بالشركة، حيث تخصيص حوالي ٩٠٪ من الأسهم للجهات المُشاركة، في حين تخصيص ١٠٪ للأفراد، أما بالنسبة لموعد الاكتتاب فسوف يبدأ يوم الأربعاء القادم برمز تداول 1183 ورمز دول SA15HG50IFH7 بتذبذب يومي 30% بالصعود الهبوط ولكن الحد الثابت للتذبذب السعري هو 10% في الصعود والهبوط أيضا علما بانه سيتم تطبيق حدود التذبذب في الأيام الثلاثة الأولى فقط وسوف يستقر على 10% باقي فترة التداول.

تفاصيل اكتتاب الشركة المساهمة لتمويل المساكن