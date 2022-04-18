نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصدار شهادة العمل الحر بمنصة العمل الحر freelance في المقال التالي

عمر شويل - جدة شهادة العمل الحر، حيث تعتبر هذه الشهادة هي احدي الوثائق الهامة التي يتم إصدارها من جانب منصة العمل الحر التي تعد أحد أهم المنصات الإلكترونية التي تم توفيرها من جانب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتي بدورها تهدف إلى تنظيم وتحفيز العمل الحر في جميع مدن المملكة من أجل المساهمة في توفير فرص عمل للأفراد السعوديين والسعوديات، وتستطيع المنصة إصدار وثيقة العمل الحُر لجميع الأفراد الراغبين في ذلك من خلال إجراءات سريعة وميسرة للجميع، إضافة إلى ذلك الاستفادة من المميزات والخدمات المقدمة من جانب المنصة في أي وقت، وسوف نوفر لكم رابط إصدار شهادة العمل الحر.

منصة العمل الحر

تحقق منصة العمل الحر عدد كبير من المميزات لجميع مستخدمي المنصة، ومن أهم مميزات المنصة ما يلي:

سهولة استخراج وثيقه العمل الحر.

توافر حلول دفع رقمية لمن يحمل وثيقة العمل الحر.

سهولة التسويق لحاملي الوثيقة.

يتوفر فتح حساب بنكي مرتبط بالنشاط.

يتوفر بالمنصة تقديم تخفيضات وباقات مخصصة لحاملي شهادة العمل الحر.

طريقة الحصول على وثيقة العمل الحر

بشكل إلكتروني سريع يمكن لأي فرد الحصول علي وثيقة العمل الحر من خلال بعص الخطوات الإلكترونية التي تتم علي النحو التالي:

يجب الدخول إلى بوابة العمل الحر: تسجيل دخول.

ثم إنشاء حساب من خلال التسجيل برقم الجوال الشخصي.

التوثيق من خلال خدمات منصة أبشر.

بناء طلب الوثيقة.

إرفاق ما يُثبت الأهلية والممارسة.

وأخيرا الحصول على وثيقة العمل الحر من المنصة بشكل سريع.

شروط التقديم على وثائق العمل الحر

يشترط أن يكون المتقدم من حاملي الجنسية السعودي، وألا يقل عمر المستفيد 18 عام هجري أو أن يزيد عن ذلك، بالإضافة إلى ضرورة توافر حساب ابشر مفعل، فمن خلال توافر هذه الشروط يمكن التقديم علي شهادة العمل الحر في أي وقت.

ما هي مدة صلاحية الوثيقة؟

يتم إصدار وثقة العمل الحر من جانب المنصة من خلال إصدارها بصلاحية زمنية محددة، فقد جاءت مدة صلاحية الوثيقة عام واحد من تاريخ الإصدار من جانب المنصة لجميع الأفراد داخل المملكة سواء السعوديين أو السعوديات.