موقع نتائج اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1443 على راس العمل العام والتخصصي

موقع نتائج اختبار الرخصة المهنية للمعلمين لعام 1443 عبارة عن رخصة أو وثيقة تصدر من الهيئة وفقا لمعايير واجراءات محدده من المعروف بان النجاح في اختبار الرخصة المهنية يعتبر أحد و أهم الأساسيات والشروط من أجل الحصول على رخصة مزاولة مهنة التعليم في البلاد السعودية بمعنى أن حاملها مؤهل لمزاولة مهنة التعليم حسب مستويات محددة ومدة زمنية أيضا محدده فقد أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن موعد صدور نتائج اختبار الرخصة المهنية سواء للمعلمين أو المعلمات على راس العمل العام والتخصصي.

هيئة تقويم التعليم والتدريب السعودية

فيمن يرغب بالالتحاق بالوظائف التعليمية قامت هيئة تقويم التعليم والتدريب مؤخرا بإصدار قرار أوضحت فيه بأنه سوف تقوم بالعمل على تزويد كافة الجهات المتعلقة بالنتيجة بعد ما يتم إصدار الرخصة المهنية إلكترونيا بمعنى إرسال الدرجة الأعلى التي حصل عليها المختبر في حالة اجراء الاختبار أكثر من مرة في نفس النوع أنه لا يشترط تقديم نتيجة الاختبار على شهادة ورقية إلى الجهة المسؤولة وسوف ترسل نتيجة الاختبار إلى المختبر عبر الجوال وبذلك يمكن الاطلاع على النتيجة عبر حسابه على نظام الرخص المهنية أو من المقرر أن يتم إرسال نتائج اختبار الرخصة المهنية إلى أرقام الهواتف الخاصة بالمتقدمين أو من خلال الاتصال بالهاتف الموحد وهو (920033555).

موعد موقع نتائج اختبار الرخصة المهنية للمعلمين

حسب ما أكدت هيئة تقويم التعليم والتدريب أن موعد أعلان نتائج الرخصة المهنية 1443 سوف يكون اعتبار من يوم الخميس الموافق 1443/9/2 هجرية و2022/4/21.

في السابق قد تمت الاختبارات خلال الفترة من 23 -27 لشهر فبراير 2022 في حين قد تم اتخاذ 103 مقر لأداء الاختبارات في ظل تنفيذ الاجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

كما يمكن الاستعلام عن النتائج فوري صدرها رسميا أسفل المقال.

مواعيد تهمك: ستعلن نتائج اختبارات الرخصة المهنية للوظائف التعليمية (العام والتخصص) في ٢١ أبريل ٢٠٢٢ م. pic.twitter.com/2FM5OzPMdm — العناية بالمستفيدين (@EtecCare) مواعيد تهمك:



ستعلن نتائج اختبارات الرخصة المهنية للوظائف التعليمية (العام والتخصص) في ٢١ أبريل ٢٠٢٢ م. pic.twitter.com/2FM5OzPMdm — العناية بالمستفيدين (@EtecCare) March 10, 2022

رابط الاستعلام عن نتائج اختبار الرخصة المهنية للمعلمين فورا صدورها

الدخول عبر خدمة النفاذ الموحد من خلال الرابط هيئة تقويم التعليم والتدريب.

أو الاستعلام عن طريق تطبيق توكلنا من خلال لوحة البيانات ثم نتائج قياس.

من خلال كتابة رقم السجل المدني والرقم.

أو يمكن الاستعلام عن طريق رسالة نصية تصل إلى رقم الجوال المسجل.

طريقة الاستعلام عن نتائج الرخصة المهنية للمعلمين

قم بالدخول على الموقع الإلكتروني /www.etec.gov.sa. من خلال الصفحة الرئيسية اضغط على نتائج الرخص المهنية للوظائف التعليمية. ادخل كافة البيانات الشخصية المطلوبة الرقم المدني للمعلم. في النهاية قوم بالضغط على عرض النتيجة.

هنا تظهر النتائج قم بطباعة النتيجة يجب الاحتفاظ بها لتقديمها للمدرسة.