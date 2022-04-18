نظام نور noor تسجيل الصف الاول الابتدائي 1443/1444 وطريقة تسجيل ولي الأمر

نظام نورnoor وخطوات التسجيل في نظام نور من أكثر الموضوعات بحثا على محركات البحث المختلفة خلال الفترة الحالية التسجيل في نظام نور، حيث إن جميع اولياء الأمور والطلاب يرغبون في تسجيل الصف الاول الابتدائي للعام 1443، حيث إن الوزارة أعلنت أن التقديم سوف يكون الإلكترونية من خلال نظام نور على أولياء الأمور دون حدوث الزحام في المدارس للحد وانتشار من فيروس، حيث إنها تحرص دائما على صحة وسلامة الطلاب بالاضافة الى اولياء الامور وجميع الكوادر التعليمية، وسوف نعرض لهم خلال الخطوات التالية كيفية التسجيل في نظام نور من خلال موقع ثقفني.

نظام نور noor

حيث أن التسجيل يبدأ في المرحلة الأولى والثانية في 24 من شهر يناير لعام 2022 بينما تأتي على المرحلة الثانية ويكون التسجيل فيها 26 من شهر فبراير لعام 2022 والمرحلة الرابعة والتي تبدأ من يوم 27 من شهر مارس لعام 2022 بينما تأتي المرحلة الخامسة والتي يكون التسجيل بها من يوم 27 من شهر أبريل لعام 2022 المرحلة السادسة ويكون التسجيل بها يوم 21 من شهر أبريل 2022 المرحلة السابعه وبدأ التسجيل فيها 26 من شهر مايو لعام 2022 المرحلة الثامنه والتسجيل بها يوم 25 من شهر أغسطس لعام 2022.

تسجيل الصف الاول الابتدائي 1444

تيسير من وزارة التعليم على أولياء الأمور وحرصها على توفير كافة سبل الراحة في العملية التعليمية فإن تسجيل الطلاب الجدد في أولى ابتدائي، سوف يكون الكترونيا من خلال منصة نور التي توفر العديد من الخدمات للطلاب وأولياء الأمور ومنها النتائج وغيرها من الخدمات الأخرى حيث انه يمكن متابعة أداء الطلاب، وتسهيل عملية البحث بخطوات سهلة لضمان السرية باستخدام رقم خاص بالطالب لذلك فإن منصة نون تعتبر من أهم المنصات التعليمية الالكترونية في المملكة العربية السعودية.

كيفية التسجيل في نظام نور اولى ابتدائي

للتسجيل في نظام نور اولى ابتدائي يجب اتباع الخطوات التالية :