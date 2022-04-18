تفاصيل… موعد صرف المكرمة الملكية sbis.hrsd لشهر رمضان وطريقة التواصل بالديوان والفئات المستحقة

موعد صرف المكرمة الملكية لشهر رمضان هذا ما يترقب الإعلان عنه الكثير من المواطنين السعوديين، وذلك حتى يتمكنوا من شراء ما يلزمهم من المتطلبات الأساسية خلال شهر رمضان المبارك، حيث أن هذه المكرمة هي منحة مالية تعطى للفئات المستحقة حيث تضاف إلى معاش الضمان الاجتماعي، وهذا بناءً على دراسة دقيقة للحالات الأكثر احتياجا تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه.

موعد صرف المكرمة الملكية لشهر رمضان

سوف تصرف المكرمة الملكية للمستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي، ومن المتعارف عليه من خلال السنوات الماضية أنه يتم صرف المكرمة الملكية في منتصف شهر رمضان، لذلك من المحتمل أن يكون صرف هذه المنحة في النصف الثاني من رمضان بعد نزول المعاش مباشرة وفقا للشروط التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كما يمكنك الاستعلام عن موعد صرف المكرمة الملكية لهذا العام من خلال الموقع الرسمي الخاص بالوزارة.

طريقة التواصل بالديوان الملكي

يوجد الكثير من المواطنين السعوديين يبحثون عن طريقة التواصل مع الديوان الملكي في طلب المساعدة المالية وسوف نقدم لكم خطوات التواصل، وهى كالآتي:

يتم تسجيل الدخول إلى المنصة الرسمية الخاصة بالديوان الملكي.

ثم يتم بعد ذلك الضغط على تقديم طلب مساعدات مالية.

تظهر أمامك صفحة يجب مراعاة تسجيل بياناتك صحيحة، وذلك حتى لا يتم رفض الطلب.

بعد ذلك يتم إدخال البريد الإلكتروني الخاص بالمتقدم مع كتابة كلمة المرور.

ثم يتم كتابة رمز التحقق الظاهر أمامك.

الموافقة على جميع الشروط والأحكام بالضغط على كلمة موافق.

ومن ثم يتم النقر على أيقونة تسجيل.

تقوم بتسجيل المساعدة التي تريدها.

بالإضافة إلى ذلك تقوم برفع المستندات والأوراق التي يطلبها الموقع منك.

ثم الضغط على تقديم الطلب.

لقد أنهيت تسجيل بياناتك وسوف يتم الرد عليك في أقرب فرصة.

يتم الرد عليك بعد دراسة الحالة الاقتصادية والتأكد من صحة البيانات، ولذلك يجب عليك التأكد من صحة بياناتك حتى لا يتم الرفض.

الفئات المستحقة للحصول على المكرمة الملكية

الفئة المستحقة من صرف المكرمة الملكية لشهر رمضان 1443ه‍، والتي سوف يتم صرفها خلال شهر رمضان يستفيد منها كلا من مستفيدي معاش الضمان الاجتماعي، حيث يتم صرف 1000 ريال سعودي لعائل الأسرة، بينما يصرف للتابعين له 500 ريال سعودي وهذه المنحة لكي تساعد الأسرة على عناء المعيشة.