نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج الرخصة المهنية للمعلمين 1443 قريباً نتائج اختبارات الرخصة للوظائف التعليمية etec.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات 1443، من أهم كلمات البحث بالمملكة العربية السعودية خلال الساعات الأخيرة، لمعرفة موعد إعلان نتائج اختبارات الرخصة للوظائف التعليمية، والتي حددتها هيئة تقويم التعليم والتدريب في وقت سابق، فقد أدي المعلمين والمعلمات اختبارات “العام والتخصص” خلال شهر فبراير الماضي وسط إجراءات وقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، وقد أطلقت وزارة التعليم السعودية بالتعاون مع هيئة تقويم التعليم والتدريب نظام الرخصة المهنية، لرفع كفاءة المعلمين والمعلمات والارتقاء بالعملية التعليمية بما يتناسب مع رؤية المملكة 2030، مع تحديد ضوابط إصدار الرخصة المهنية ليكون الحاصلين عليها ممن ينطبق عليهم الشروط، ونحن من خلال موقعنا ثقفني نستعرض معكم تفاصيل الموضوع مع الإجابة على أهم التساؤلات.

رابط نتائج الرخصة المهنية للوظائف التعليمية

الدخول على الموقع الإلكتروني “etec.gov.sa“.

أو الدخول على نظام الرخصة “tpl.etec.gov.sa“.

كتابة رقم السجل المدني والرقم السري.

الضغط على النتائج.

مواعيد تهمك: ستعلن نتائج اختبارات الرخصة المهنية للوظائف التعليمية (العام والتخصص) في ٢١ أبريل ٢٠٢٢ م. pic.twitter.com/2FM5OzPMdm — العناية بالمستفيدين (@EtecCare) مواعيد تهمك:



ستعلن نتائج اختبارات الرخصة المهنية للوظائف التعليمية (العام والتخصص) في ٢١ أبريل ٢٠٢٢ م. pic.twitter.com/2FM5OzPMdm — العناية بالمستفيدين (@EtecCare) March 10, 2022

موعد إعلان نتائج الرخصة المهنية

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن موعد إعلان النتائج للرخصة المهنية للوظائف التعليمية.

بحيث يكون يوم الخميس الموافق 21 أبريل الجاري، ويتم الاستعلام عن النتائج إلكترونياً من خلال الرابط الموضح بعاليه.

كما وفرت الهيئة رابط إصدار الرخصة المهنية إلكترونياً والذي سنوضحه لكم خلال السطور التالية، لما له من أهمية في الحصول على الرخصة دون الحاجة للذهاب للهيئة أو فروعها منعاً للتزاحم وتوفيراً للوقت والمجهود.

رابط إصدار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات 1443

الدخول على الموقع الإلكتروني “tpl.etec.gov.sa”.

الضغط على نظام الرخصة المهنية.

كتابة بيانات صاحب الرخصة.

النقر على إصدار.

هيئة تقويم التعليم والتدريب

تعتبر هيئة تقويم التعليم والتدريب بالمملكة العربية السعودية، أحد أهم الهيئات التابعة لمركز قياس ويتم التعاون من خلالها مع وزارة التعليم، لتقديم العديد من الاختبارات سواء للطلاب أو العاملين بالتعليم، لرفع كفاءة العملية التعليمية والعمل على تطوير وسائل التعليم، ومن أهم الاختبارات التي تقدمها الهيئة اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات، الذي ينقسم لاختبار العام واختبار التخصص، وخلال الساعات الأخيرة بدأ البحث عن نتائج هذه الاختبارات للتمكن من الحصول على الرخصة، حيث أنها أصبحت شرط أساسي لمزاولة مهنة التعليم وضمان الترقي للدرجات الأعلى.