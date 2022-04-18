نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع نتائج أختبارات الرخصة المهنية للمعلمين 2022 هيئة تقويم التعليم والتدريب تحدد 2022/04/21 في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع اقتراب الإعلان عن نتائج الرخصة المهنية للمعلمين، بدأ البحث يتزايد على موقع نتائج أختبارات الرخصة المهنية للعام 2022/1443 عبر محرك البحث الرئيسي جوجل، والذي تم تحديد موعد الإعلان عنها من قبل هيئة تقويم التعليم والتدريب السعودية، وهو يوم الخميس القادم 2022/04/21 وتم تجهيز etec.gov.sa، حتى يتمكن شاغلي الوظائف التعليمية من الدخول عليه ومعرفة نتيجة الاختباز الهام، والذي بدون إجتياز الاختبار لا يمكن مزاولة مهنة التدريس داخل المملكة في المدارس الأهلية والحكومية، وفيما يلي ألية الاستعلام الإلكتروني.

موعد إعلان نتائج الرخصة المهنية 1443

مواعيد تهمك: ستعلن نتائج اختبارات الرخصة المهنية للوظائف التعليمية (العام والتخصص) في ٢١ أبريل ٢٠٢٢ م. pic.twitter.com/2FM5OzPMdm — العناية بالمستفيدين (@EtecCare) مواعيد تهمك:



ستعلن نتائج اختبارات الرخصة المهنية للوظائف التعليمية (العام والتخصص) في ٢١ أبريل ٢٠٢٢ م. pic.twitter.com/2FM5OzPMdm — العناية بالمستفيدين (@EtecCare) March 10, 2022

كما جاء على الموقع الرسمي لهيئة تقويم التعليم والتدريب على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، فأن النتائج سوف تكون متاحة على الموقع يوم الخميس 21 إبريل 2022، الموافق 20 رمضان 1443 هجري.

موقع نتائج أختبارات الرخصة المهنية للمعلمين

مضامين لقاء "نتائج اختبارات الرخص المهنية￼￼￼￼ للمعلمين في دورتها الأولى"#باختصار #قدراتك_مستقبلنا pic.twitter.com/G5y9G59qu7 — هيئة تقويم التعليم والتدريب (@EtecKsa) مضامين لقاء "نتائج اختبارات الرخص المهنية￼￼￼￼ للمعلمين في دورتها الأولى"#باختصار #قدراتك_مستقبلنا pic.twitter.com/G5y9G59qu7 — هيئة تقويم التعليم والتدريب (@EtecKsa) February 10, 2022

يعتبر أختبار الرخصة المهنية من أهم الاختبارات، التي تحرص وزارة التعليم بالتعاون مع هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة، على تطويرها وتحديثها باستمرار لتحسين مستوى المنتسبين للوزارة من المعلمين، مما يرفع من تقييم المملكة الدولي في النهاية.

طريقة الاستعلام عن نتائج الرخصة المهنية للمعلمين

الدخول على موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب etec.gov.sa . تحديد نتائج الرخصة المهنية للمعلمين من الصفحة الرئيسية للموقع. تسجيل الرقم المدني للمعلم وكافة البيانات المطلوبة من الراغب في الاستعلام. تحديد نوع الاختبار “اختبار المعلمين”. النقر على أيقونة الاستعلام ثم بعد ذالك طباعة النتيجة والاحتفاظ بها لتقديمها للمدرسة وعند التقديم للترقيات.

وزارة التعليم السعودية وتطوير التعليم

تحظى وزارة التعليم السعودية باهتمام كبير من القيادة السعودية، لأهميتها الكبرى في النهوض بالمملكة في كافة المجالات، ووضعت المملكة خطة أستراتيجية 2030 للتطوير في كافة المجالات، ومن أهمها التعليم لذا تحرص الوزارة للنهوض بكل جوانب المنظومة وأهمها المعلمين، لذا تعمل على تأهيلهم وتطويرهم باستمرار من خلال وضع تلك الاختبارات.

موقع نتائج أختبارات الرخصة المهنية

ساعات قليلة ويتم تفعيل الموقع أمام المعلمين للدخول عليه والاستعلام الإلكتروني عن نتائج الرخصة، كما توفر الهيئة النتيجة من خلال رسائل نصية sms على أرقام هواتف المعلمين، المسجلة أثناء الاختبار لمزيد من التيسير عليهم.