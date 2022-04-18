مكتب تساهيل للزيارات العائلية والأوراق المطلوبة لجميع أنواع التأشيرات

مكتب تساهيل هو عبارة عن مكتب يقدم العديد من الخدمات و التسهيلات أمام المقيمين للعمل علي إنجاز جميع المستندات والطلبات التي تخص السفر في وقت قصير، وتعد شركة تساهيل من أكبر شركات السفر التي توجد في المملكة،حيث يقوم العاملين في شركة تساهيل من استقبال أكبر عدد من الراغبين في السفر إلى المملكة العربية السعودية، وتمتلك الشركة مكتب فرعي كبير تابع لها في جمهورية مصر العربية وذلك تسهيلاُ علي العملاء في القاهرة من إتمام إجراءات السفر إلي المملكة بطريقة سهلة وميسرة،كما يوجد لدي الشركة العديد من الفروع المختلفة في مختلف مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، وبهذا اصبح من السهل إنهاء الأوراق اللازمة للسفر من الفرع الأقرب أليك دون الحاجة إلي تضييع الكثير من الوقت و المجهود.

مكتب تساهيل للزيارات العائلية و الأوراق المطلوبة

هناك العديد من الأوراق التي يجب تقديمها لإنهاء إجراءات الزيارة العائلية من خلال تساهيل وهي كالتالي:

صورة من بيانات حجز الموعد لشركة تساهيل.

يقوم مقدم الطلب بتقديم نموذج طلب إنجاز موقع، وتسديد رسوم الطلب قبل التوجه إلي الفرع .

تقديم جواز السفر الأصلي وأن يكون ساري ولا تقل صلاحيته عن 6 أشهر مع توفر صفحتين فارغتين .

يجب تقديم صورة من تأشيرة الإقامة سارية المفعول لمن لا يحمل الجنسية .

تقديم أصل من إثبات صلة القرابة من شهادة الميلاد و اصل عقد الزواج ويجب التوثيق من الخارجية المصرية.

يجب تقديم صور شخصية مقاس “بوصة * 2 بوصة” علي أن تكون الخلفية بيضاء.

موافقة الزوج علي سفر زوجته وموثقاً من الشهر العقاري ووزارة الخارجية المصرية وهو شرط للمتزوجات الأفل من 45 عام.

تقديم إقرار موثق من وزارة الخارجية الرسمية بموافقة ولي الأمر لسفر الفتيات لأقل من 18 عاماً.

عمل البصمة الحيوية لمنهم فوق 12 عام، ويمكنك التعرف علي شروط البصمة في الجوازات من خلال هذا المقال..

يجب إحضار وثيقة الطلاق في حالة الزيارة العائلية للمطلقات اللاتي تقل أعمارهن عن 45 عام علي أن تكون موثقة من الوزارة

يجب علي المسافر تقديم كشف طبي موثق من وزارة الصحة التابعة لبلده وكذلك إحضار جميع الأوراق الخاصة به و اللازمة أثناء زيارة اقرب فرع تسهيل .

تقديم جميع الأوراق السابقة بعد التأكد من صحتها وتوثيقها.

مكتب تساهيل والأوراق المطلوبة لجميع أنواع التأشيرات

مستند التأشيرة.

يجب تقديم جواز سفر المرافق في حالة أن كان العمر أقل من 14 عاماً.

يجب علي الأم إحضار وثيقة الزواج علي أن يكون اسم الزوج مكتوباً في جواز السفر الخاص بها، أو يمكن تقديم شهادة الوفاة أو شهادة الطلاق علي أن تكون موثقة من الوزارة.

في حالة سفر الحفيد يحب ارفاق أصل لإقرار ولي الأمر ما لم يكن الطفل مسافراً مع أحد والديه.

يجب تقديم صورة سارية الإقامة لصاحب الدعوة بالمملكة العربية السعودية.

يجب علي غير الحاملين للجنسية المصرية تقديم إثبات الإقامة وصورة منها علي أن تكون سارية لمدة 6 أشهر علي الأقل.

الأوراق المطلوبة للزيارة التجارية من خلال تساهيل

ارفاق نفس الأوراق الخاصة بالزيارة العائلية.

إحضار بعض الوثائق التي تثبت غرض الزيارة التجارية داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

ارفاق خطاب الدعوة الالكترونية من وزارة الشؤون الخارجية في المملكة العربية السعودية.

تجهيز خطاب من جهه العمل التي يعمل بها المسافر ويكون الخطاب يحتوي علي بيانات الهوية التجارية لمقدم طلب الزيارة.

توفر صورة من السجل التجاري المصري وأيضاً السجل السعودي.

أن يقوم المسافر بتقديم كشف حساب بنكي عن آخر سته أشهر.

طريقة حجز مواعيد تساهيل السعودية في مصر

حتي يتم تحديد موعد من مصر يجب علي الأفراد اتباع بعض الخطوات للحصول علي موعد تساهيل لإيداع طلب تأشيرة السعودية للمصريين، أما عن طريقة حجز الموعد فهي كالتالي:

الدخول لي موقع رابط تساهيل “vfstasheel “.

يجب عليك اختيار الدولة التي تقيم بها سواء القاهرة أو أي دولة أخري.

تظهر أمامك الصورة التالية.

يجب الضغط علي تحديد موعد.

سوف يتم دخولك إلى صفحة جديدة .

يجب عليك كتابة البيانات المطلوبة مثل تحديد الجنسية ونوع التأشيرة ومكان الإقامة الخاص بك والقنصلية التي سبق لك أضافتها في طلب إنجاز.

فروع مكتب تساهيل في القاهرة

هناك العديد من الفروع الخاصة بمكتب تساهيل في عدد من الأماكن جمهورية مصر العربية ومن خلال المقال سوف نقوم بعرض تلك العناوين وهي كالتالي:

أولاً : فرع المنيل

والعنوان هو : مبني سرايات الروضة ، 61 شارع عبد العزيز آل سعود المنيل القاهرة.

هو : مبني سرايات الروضة ، 61 شارع عبد العزيز آل سعود المنيل القاهرة. البريد الالكتروني : info. cairo1 @vfstasheel.com .

: info. cairo1 @vfstasheel.com . مواعيد العمل : من يوم الأحد وحتي يوم الخميس.

: من يوم الأحد وحتي يوم الخميس. ساعات العمل و تسليم الطلب : من الساعة 09:00 صباحاً إلى الساعة 05:00مساءً.

: من الساعة 09:00 صباحاً إلى الساعة 05:00مساءً. رقم تليفون فرع المنيل: 16161.

ثانيا:- فرع مكتب تساهيل القاهرة – شيرا تون

العنوان : فندق شيرا تون هليوبوليس بالقرب من طريق المطار هليوبوليس.

أيام العمل :من يوم الأحد إلي يوم الخميس.

ساعات العمل و تسليم الطلبات ابتداء من الساعة التاسعة صباحاً و حتي الساعة الخامسة مساءً.

مكتب تساهيل فرع التجمع الخامس

العنوان: 44 مبني سوميت شارع التسعين الشمالي, التجمع الخامس القاهرة الجديدة.

أيام اعمل من يوم الأحد إلي يوم الخميس.

ساعات العمل: من الساعة 9 صباحاً و حتي 5 مساء.

عنوان مكتب تساهيل في مدينة الإسكندرية – مصر