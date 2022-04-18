نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد صرف المكرمة الملكية في المملكة العربية السعودية وأهم شروط الاستحقاق وكيفية تقديم طلب للحصول عليها في المقال التالي
عمر شويل - جدة بحث العديد من المواطنين في السعودية عن موعد صرف المكرمة الملكية والتي تختص فقط ببعض الفئات التي قد سجلت في موقع الديوان الملكي السعودي، وقد منحت المملكة بعض مواطنيها هذه الميزة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها جميع أنحاء المملكة العربية السعودية من انخفاض سعر الريال السعودي مقابل الدولار الذي يرتفع سعره بشكل كبير، وفي هذا المقال سنقدم لكم موعد صرف المكرمة الملكية وشروط الحصول عليها وطريقة التواصل للحصول على المساعدة من الديوان الملكي السعودي فتابعوا قراءة سطورنا التالية لمعرفة المزيد من التفاصيل عبر موقعنا المميز ثقفني.
مواعيد صرف المكرمة الملكية في المملكة العربية السعودية
أعلنت الجهات الحكومية داخل المملكة العربية السعودية عن اقتراب موعد صرف المكرمة الملكية والتي من المتوقع أن تصرف في النصف الثاني من شهر رمضان المبارك للعام الهجري ١٤٤٣ وقد أعلنت الجهات المسؤولة عن صرف هذه المنحة للفئات فقط التي قدمت للحصول عليها.
شروط الحصول على المكرمة الملكية السعودية
تعددت الشروط التي تتداول بين المواطنين السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي والتي ليس لها علاقة بما أعلن عنها الديوان الملكي السعودي، وسنقدم لكم أهم الشروط المعلن عنها من قبل الديوان وهي كالتالي:
- الحاصل على المكرمة الملكية سعودي الجنسية.
- المتقدم للحصول على المكرمة الملكية مقيم داخل حدود المملكة العربية السعودية.
- الا يزيد عمر المتقدم عن ١٨ سنة.
- لا يوجد جهة مأمن على المتقدم.
- ليس لديه سكن أو ممتلكات شخصية.
كيفية تقديم طلب للحصول على المكرمة الملكية
عليك القيام بعدد من الخطوات التي يجب اتباعها للتسجيل للحصول على المكرمة الملكية والتي يقدمها الديوان الملكي في المملكة العربية السعودية لبعض الفئات المستحقة لصرف مكرمة رمضان وهي كالتالي:
- عليك الدخول على الرابط الخاص بالموقع الديوان الملكي السعودي وهو http://sbis.hrsd.gov.sa.
- قم بإدخال الايميل الخاص بك والرقم السري والضغط على ليس ريبورد.
- عليك إدخال اسمك رباعي ورقم الهوية الوطنية.
- اختار محل الإقامة التي تقيم فيها حاليا.
- اضغط على تقديم الطلب وانتظر عدة دقائق حتى ينتهي عملية التسجيل، وتأكد من صحة بياناتك المتقدمة على الموقع.
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