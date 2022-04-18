تمويل بدون تحويل راتب وبدون كفيل في المملكة العربية السعودية

تمويل بدون تحويل راتب وبدون كفيل، يعتبر هذا النوع من التميلات يتم البحث عنه بصفه دائمه من قبل جميع الأشخاص داخل المملكة العربية السعودية، قرض بدون تحويل راتب وبدون كفيل يقدم للمواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة من خلال شركة البيت الأهلي للتمويل، تمويل شخصي بدون تحويل راتب وكفيل يبدأ من 5000 ريال إلى 100,000 ريال سعودي، وتم وضع عدد من الشروط التي يجب أن تتوافر في كل من يقدم طلب من اجل الحصول على تمويل بدون كفيل وبدون تحويل راتب من قبل شركة البيت الأهلي للتمويل، ومن ضمن مزايا هذا النوع من التمويل هو موافقته مع أحكام الشريعة الإسلامية حيث يعتبر انه يعتبر منتج مرابحة وليس ربوي، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف على شروط ومزايا وكل الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على التمويل الشخصي من شركة البيت الأهلي للتمويل.

تمويل بدون تحويل راتب وبدون كفيل

البيت الأهلي للتمويل دائما ما يسعى إلى تقديم افضل الخدمات والتمويلات لكل عملائه من خلال تقديم كل احتياجاتهم والتطلع إلى تحقيق حلم أي شخص من خلال تقديم تمويل شخصي بدون تحويل راتب من اجل شراء منتجات خاصه مثل الأجهزة الكهربائية ، الأثاث، وغيرها من المنتجات الأخري، حيث من خلال تمويل بدون تحويل راتب وبدون كفيل يمكن شراء كل هذه الاحتياجات مع تقديم كل سبل الراحة من خلال فتره سداد ميسره، من ضمن مزايا تمويل شخصي البيت الأهلي للتمويل هو تقديم هامش ربح منافس وقد حصلت الشركة على اجازة اللجنة الشرعية للعمل على منتج تمويل استهلاكي بحسب الصيغة السالف ذكرها، في السطور القادمة سوف نتعرف على مزايا تمويل شخصي بدون تحويل راتب والأوراق المطلوبة والشروط أيضا.

مزايا التمويل الشخصي من شركة البيت الأهلي

متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

تمويل يبدأ من 5,000 ريال ويصل لغاية 100,000 ريال .

إمكانية التمويل بدون كفيل.

هامش ربح منافس.

فترة سداد مرنه تصل إلى 60 شهر.

بدون تحويل الراتب .

اجراءات سهلة وسريعة .

إمكانية تمويل العاملين لحسابهم الخاص.

إمكانية السداد المبكر في أي وقت خلال مدة التمويل

شروط التمويل

أولا يتم الدخول على موقع بيت الأهلي الإلكتروني للتعرف على تفاصيل التمويل. الحد الأدنى للراتب 5,000 ريال. على رأس العمل لمدة لا تقل عن 3 أشهر للقطاع الحكومي وشبه الحكومي ، و 6 أشهر للقطاع الخاص . العمر من 21 إلى 65 سنة. تطبق الشروط والأحكام.

الأوراق المطلوبة للحصول على تمويل شخصي