نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوابة تواصل مع الأمير عبد العزيز بن فهد لسداد الديون والقروض وطلب مساعدات مالية وعلاجية في المقال التالي
التواصل مع الأمير عبد العزيز بن فهد له الطرق العديدة، والمختلفة، وهو ما حرص عليه سموه، وذلك حتى يكون هناك متابعة للموطنين ومن باب الرغبة في أن تكون هناك معونة لكافة المواطنين ومساعدة لهم في تلبية مختلف احتياجاتهم، والعمل على الرفع لكفاءة ومستوى عيشهم، لذا فهناك العديد من الطرق للتواصل نتابعها فيما يأتي.
التواصل مع الأمير عبد العزيز بن فهد
التواصل بطريقة مباشرة مع الأمير عبد العزيز من أهم ما يتم البحث عن طرقه، حيث أنه يعد من أكثر الشخصيات التي لها دور بارز في الدعم لمختلف المواطنين ممن هم بحاجة للدعم المالي، أو العيني حيث أن الأرقام الهاتفية والتي قد تم تخصيصها للتواصل متاحة أمام مختلف المواطنين سواء بالداخل بالمملكة السعودية، أو بالخارج ومن أهم سبل التواصل ما يكون من خلال التطبيق واتس آب فمن داخل الأراضي السعودية سيكون التواصل بالرقم الآتي 8004000000 وهو من الأرقام الموحدة، بينما الرقم 920030003 هو المخصص للتواصل من أي مواطن مقيم بالخارج من المملكة السعودية.
البريد الإلكتروني والرقم الخاص بالمكتب بتبوك
- التواصل يكون من خلال طلب هذا الرقم الموحد وهو: 920015152.
- يستطيع المواطن التواصل من أي منطقة عبر الرقم 0144221238.
- التواصل السريع أيضًا متاح من خلال الاستعانة بالمنصة الرسمية للمؤسسة الخيرية التي تتبع الأمير عبد العزيز بن فهد، والتي تقدم كل المعونات من مختلف مستوياتها لكافة المواطنين.
- التواصل يتم باستخدام هذا البريد الإلكتروني [email protected]
التواصل إلكترونيًا مع الأمير عبد العزيز بن فهد
بالإمكان التواصل بشكل سريع مع الموقع الذي قد تم تخصيصه ويتبع المؤسسة للأمير ومن خلال اتباع تلك الخطوات الآتية:
- الخطوة الأولى تكون بالتوجه للمنصة التي تتبع مؤسسة الأمير.
- لا بد وأن يجري المواطن الخطوة الخاصة بتسجيل الدخول.
- يقوم المواطن بالتسجيل لكل بياناته المطلوبة.
- ضرورة أن تتم تعبئة مختلف البيانات بشكل صحيح ومن دون خطأ.
- لا بد وأن يذكر المواطن شكواه أو طلبه بالتفصيل بالفورم المخصص وبلغة واضحة.
- الورق الرسمي ومستندات صحة بيانات الشكوى للمواطن أو الورق الرسمي المشير لمشكلته من المهم إرفاقه.
- النقر بعدها على المربع إرسال.
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