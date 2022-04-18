نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “ظهرت الآن” نتائج الرخصة المهنية للمعلمين 1443 موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب etec.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة تصدرت نتائج الرخصة المهنية للمعلمين 1443، محرك البحث خلال الفترة الحالية بالتزامن مع قرب الإعلان عن اختبارات الرخصة المهنية، الذي أعلنت خدمة المستفيدين لهيئة تقويم التعليم والتدريب أن النتائج ستعلن يوم 2022/04/21 القادم، من خلال موقع الهيئة الرسمي على شبكة الإنترنت، ونحن من خلال موقعكم ثقفني سنقدم لكم طريقة الاستعلام الإلكتروني عن النتائج، حتى يتمكن كافة المعلمين من الاستعلام الإلكتروني فور نشر النتائج.

نتائج الرخصة المهنية من أهم النتائج التي يترقبها شاغلي الوظائف التعليمية، فهي رخصة لمزاولة المهنة بدونها لا يستطيع المعلم العمل بمهنة التدريس بشكل قانوني في المدارس داخل المملكة سواء في المدارس الحكومية أو الخاصة، تهدف وزارة التعليم من إجراء أختبارات المعلمين لرفع كفاءة المعلمين، مما ينعكس إيجابياً على رفع جودة التعليم بشكل عام في المملكة، وهو ما تسعى إليه الوزارة.

رابط نتائج الرخصة المهنية للمعلمين 1443

رابط هيئة تقويم التعليم والتدريب هو الرابط الرسمي للاستعلام عن النتيجة من خلال الدخول عليه وتسجيل البيانات المطلوبة من المعلم / المعلمة، والنقر على عرض النتيجة ليتم ظهور النتائج على الفور، كما تقوم الهيئة أيضاً بإرسال رسائل نصية sms، على أرقام جولات المعلمين المسجلة في أختبار الرخصة من قبل تيسيراً عليهم.

هيئة تقويم التعليم والتدريب السعودية

هي الهيئة المنوط بها إصدار الرخصة المهنية للمعلمين لمزاولة مهنة التدريس في داخل المملكة، وهي هيئة مستقلة تضم خبراء من وزارة التعليم السعودية، مهمتهم وضع البرامج والخطط للنهوض بالمنظومة ألتعليمه، ووضع الاختبارات الخاصة بالرخصة المهنية للمعلمين، وإصدار تراخيص مزاولة المهنة للعاملين بالوظائف التعليمية داخل المملكة للمعلمين.

موعد نتائج الرخصة المهنية للمعلمين

مواعيد تهمك: ستعلن نتائج اختبارات الرخصة المهنية للوظائف التعليمية (العام والتخصص) في ٢١ أبريل ٢٠٢٢ م. pic.twitter.com/2FM5OzPMdm — العناية بالمستفيدين (@EtecCare) مواعيد تهمك:



ستعلن نتائج اختبارات الرخصة المهنية للوظائف التعليمية (العام والتخصص) في ٢١ أبريل ٢٠٢٢ م. pic.twitter.com/2FM5OzPMdm — العناية بالمستفيدين (@EtecCare) March 10, 2022

كما أعلن حساب المستفيدين، فأن النتائج سوف تظهر يوم الخميس القادم 2022/04/21 الموافق 20 من شهر رمضان الجاري 1443، عبر موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب.

أستعلام نتائج الرخصة المهنية للمعلمين