نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “بأمر الملك سلمان” معونة رمضان لمستفيدي الضمان 1443 ايداع المكرمة الملكية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم آخر الأخبار المتعلقة بمعونة رمضان لمستفيدي الضمان 1443، حيث ما زالت تغريدات المئات من المواطنين والمواطنات من مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور والقديم في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية تذكر المكرمة الملكية، حيث يريد الآلاف من الأسر والأفراد المستفيدين أن يصدر القرار الملكي الخاص بصرف معونة رمضان لمستفيدي الضمان 1443، وهذا كما حدث العام الماضي، وسنتابع معكم في هذا المقال الأخبار المتعلقة بالموعد الخاص بها، وتفاصيل أخرى تهمكم بخصوص ايداع المكرمة 1443، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين.

معونة رمضان لمستفيدي الضمان 1443

وتعتبر معونة رمضان أو كما تشتهر باسم المكرمة الملكية من أحد أهم أشكال المعونات التي تصرف بالأمر الملكي للمواطنين، حيث شهدنا معا صرفها للمواطنين في العديد من السنوات الماضية، والتي كان آخرها العام الماضي، حيث إن المكرمة الملكية تصرف للمواطنين المستحقين منذ سنوات.

حيث تعودنا على كرم الدولة في العديد من السنوات الماضية وحرصها على مواطنيها من المستحقين، حيث يتم تقديم لهم معونة رمضان في حالة صدور قرار ملكي بذلك، وهذا لدعم المواطنين في سد احتياجاتهم المتعلقة بشهر رمضان والخاصة بعيد الفطر المبارك.

موعد صرف المكرمة الملكية 1443

وانتشرت العديد من الأخبار المغلوطة والشائعات بين المواطنين وخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص موعد نزول معونة رمضان لمستفيدي الضمان 1443 أو كما تسمى بمكرمة الملك سلمان، حيث إنه لا يوجد موعد محدد وثابت لصرف المكرمة لمستفيدي الضمان الاجتماعي.

حيث تم صرف المكرمة العام الماضي بيوم 12 رمضان لجميع مستفيدي الضمان الاجتماعي، وتم صرفها على نهاية شهر رمضان بعام 1438 مع دخول عيد الفطر المبارك، حيث إنه يتم صرفها فقط في حالة صدور قرار ملكي بذلك.

ونتوقع أن يصدر القرار خلال الأيام العديدة المقبلة، حيث تجاوزنا نصف شهر رمضان المبارك، فتابعوا معنا عن كثب في موقعكم ثقفني، حيث سنكون أول من يخبركم في حالة صدور قرار بصرفها.

كم مبلغ معونة رمضان

وأما بالنسبة للمبالغ التي يتم صرفها في معونة شهر رمضان، فقد جاءت العام الماضي كالآتي، ويتوقع ألا تتغير هذا العام في حالة تم صرفها بالأساس، وهي كالآتي: