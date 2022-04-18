نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد إجازة عيد الفطر 1443 بالسعودية عدد أيام الإجازة للقطاعين الحكومي والخاص وقطاع التعليم في المقال التالي
عمر شويل - جدة موعد إجازة عيد الفطر 1443 بالسعودية، تشغل بال العديد من المواطنين بمختلف القطاعات، حيث من المتعارف عليه وجود اختلاف في موعد بدأ الإجازة للعيد في كل قطاع عن الآخر، لذلك تزايد البحث مؤخراً لمعرفة موعد الإجازة ومدتها لتحديد الطريقة التي سيتم استغلالها وقضاء وقت ممتع مع أفراد الأسرة، أو التنزه والخروج في الأماكن المخصصة للترفيه بالمملكة أو السفر بمختلف المناطق، وحرصاً من موقعنا المتميز ثقفني في نقل أهم الأخبار التي تهم المواطنين بمختلف الدول، فقد بحثنا عن الموضوع وتوصلنا للمعلومات الصحيحة التي سنعرضها عليكم خلال السطور التالية فتابعونا.
إجازة عيد الفطر في القطاعين الحكومي والخاص وقطاع التعليم
|القطاع
|موعد الإجازة ونهايتها
|الوظائف الحكومية
|تبدأ الإجازة من يوم الأحد 30 رمضان 1443، الموافق 1 مايو 2022
والعودة الأحد الموافق 7 شوال 1443، الموافق 8 مايو 2022
|القطاع الخاص
|تكون بداية الإجازة نفس الموعد المحدد للقطاع الحكومي
على أن يكون موعد العودة يوم الخميس الموافق 4 شوال 1443، الموافق 5 مايو 2022
|قطاع التعليم
|بالنسبة للمدارس والجامعات تبدأ الإجازة 24 رمضان 1443، الموافق 25 أبريل 2022، على أن تكون العودة للدراسة في 7 شوال 1443، الموافق 8 مايو 2022، وذلك حسب التقويم الدراسي لعام 1443
موعد إجازة عيد الفطر للبنوك
أعلن البنك المركزي السعودي في تعميم صادر على موقعة الرسمي.
مواعيد العمل خلال شهر رمضان وموعد إجازة عيد الفطر وعيد الأضحى لعام 1443.
بحيث جاء في القرار أن يكون عدد ساعات العمل يومياً 6 ساعات خلال شهر رمضان.
على أن يكون بداية العمل من الساعة العاشرة صباحاً حتي الرابعة عصراً، وتبدأ إجازة عيد الفطر المبارك 1443 بنهاية عمل يوم الخميس الموافق 27 رمضان 1443، الموافق 28 أبريل 2022، وتكون العودة يوم الأحد الموافق 7 شوال 1443، الموافق 5 مايو 2022، هذا وتبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك 1443 بنهاية عمل يوم الأربعاء الموافق 7 ذي الحجة 1443، الموافق 6 يوليو 2022، وتكون العودة للعمل يوم الأربعاء الموافق 14 ذي الحجة 1443، الموافق 13 يوليو 2022.
عيد الفطر المبارك 1443
يتم استطلاع هلال عيد الفطر المبارك شهر شوال 1443، يوم السبت الموافق 29 رمضان 1443، الموافق 30 أبريل 2022.
وقد أكدت الحسابات الفلكية أن موعد عيد الفطر المبارك 1443 سيكون يوم الإثنين الموافق 2 أبريل 2022.
أي سيكون شهر رمضان الكريم كامل العدة 30 يوماً، ونتقدم لكم متابعينا الأعزاء خالص التهاني بقرب العيد ونتمنى للجميع قبول صوم رمضان الكريم.
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