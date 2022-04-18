أكثر من 1900 وظيفة “تمهير” جديدة وطريقة التسجيل عبر طاقات، أعلن صندوق التنمية البشرية عن أكثر من 1900 فرصة عمل لبرنامج تمهير للتدريب أثناء الخدمة في القطاع الحكومي والشركات الكبرى، الجدير بالذكر أن صندوق التنمية البشرية الذي أنشأه المجلس الوزاري السعودي لدعم جهود إعادة تأهيل العمالة والتوظيف، يتم دعم هذه الجهود بشكل أساسي من خلال توفير إعلانات مبوبة مؤهلة والمشاركة في التكاليف المتعلقة بالتأهيل، وفي هذا التقرير الموجز، ستتعرف على برنامج تمهير التدريبي وكيفية التسجيل والتقديم على بوابات طاقات على مستوى الدولة.

برنامج تمهير للتدريب والتأهيل الوظيفي

برنامج تمهير هو برنامج تدريبي يمنح الباحثين عن عمل الخبرة والقدرة على دخول سوق العمل.

هذا البرنامج مخصص لخريجي جميع فروع الجامعات ومؤسسات العلوم والتكنولوجيا، وكذلك حاملي الدبلومات الفنية والطبية والإدارية.

تدفع مؤسسة هدف لتنمية الموارد البشرية لحامل شهادة البكالوريوس في برنامج تمهير رسمًا شهريًا (3.000 ريال) وحاملي الدبلوم في القطاعات الأخرى (2،000 ريال).

فترة التدريب هي من 3 إلى 6 أشهر، وبعدها سيحصل المتقدم على شهادة خبرة في العمل ممنوحة من صندوق التنمية البشرية متطلبات التقديم هي كما يلي: يجب أن يكون المتقدمون سعوديين. مستوى البحث المطلوب: درجة البكالوريوس أو أعلى، أو يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على دبلوم في الصحة أو الإدارة أو التكنولوجيا. عند التقدم بطلب للحصول على تمهير، يرجى عدم المشاركة في أي من الوظائف. أيضًا، لم يتم تسجيل المتقدمين لأي وظيفة خلال الأشهر الستة الماضية.



طريقة التسجيل في برنامج تمهير

اضغط على زر هذا الرابط للدخول إلى منصة طاقات.

اختر برنامج تمهير.

ثم اضغط على زر التقديم هنا وسيقوم المتقدم بملء حقول البيانات المطلوبة بالضبط.

اقبل شروط الاستخدام وانقر فوق الزر “إرسال”.

بعد إكمال هذه الخطوات، ستتلقى إشعارًا بالأهلية وستمر عملية التقديم من خلال صفحة إدارة طلبات التوظيف.

تقبل هذه الصفحة الطلبات المقدمة في نفس الصفحة وترفضها.

شروط التقديم على تمهير

تم استكمال الطلب المقدم إلى شركة تمهير للأفراد بمجموعة من الشروط التي يجب أن يستوفيها الفرد الراغب في التقديم، بعض هذه الشروط تشمل: