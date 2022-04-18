موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور الجديد لشهر رمضان عبر رابط sbis.hrsd وشروط الاستحقاق هذا ما سنستعرضه معكم، حيث تزايد التساؤل بصورة كبيرة حول مواعيد صرف الضمان الاجتماعي المطور عبر موقع الإنترنت بالإضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ينتظر الكثير من الأشخاص موعد صرف هذا المعاش كوسيلة لسد ما يحتاجون إليه، كمحاولة لعيش حياة كريمة باعتبار هذا النظام أحد المبادرات التي أطلقتها المملكة السعودية، بهدف التطوير والتنمية وتقليل نسبة الاحتياج والفقر داخل الأراضي السعودية، تابعونا لمعرفة أهم الشروط اللازم توافرها بالإضافة إلى موعد الصرف.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور الجديد لشهر رمضان

قامت وزارة الموارد البشرية السعودية بالإعلان عن إطلاق برنامج التضامن الاجتماعي المطور، حيث يتم صرف المعاش في الشهر التالي من تاريخ تقديم الطلب بمجرد قبوله، ومن المتوقع أن يتم صرف المعاش الخاص بشهر مارس 2022 م خلال شهر رمضان المبارك، وعادة ما يتم الصرف على هيئة دفعات حسب القيمة المخصصة لكل فئة من الفئات التي تم قبولها داخل النظام.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور

وضعت الحكومة عدد من الشروط حتى يمكن صرف المعاش الخاص بالضمان الاجتماعي، والتي يمكن توضيحها فيما يلي ذكره:

يجب على جميع المتقدمين أن يكونوا حاملين للجنسية السعودية، بالإضافة إلى ضرورة الإقامة داخل المملكة بشكل دائم.

فضلا عن عدم حصول الشخص المتقدم لأي من المعاشات التي تقدم من قبل الحكومة كوسيلة للدعم المادي، كما يلزم عدم تواجده داخل أي مؤسسة تقوم برعايتها الحكومة، مثل دور الرعاية أو المستشفيات بالإضافة إلى دور الإيواء.

يشترط عدم امتلاك المتقدم لأي نوع من الممتلكات ذات القيمة التي تدل على يسر الحال.

التقديم داخل نظام الضمان الاجتماعي المطور

يجب على كل الأشخاص الذي يرون أنهم من ضمن المستحقين لهذا الضمان، نظرا لتوافر كافة الشروط المطلوبة بهم الإسراع والتسجيل قبل انتهاء المدة المقررة للتسجيل، وذلك من خلال رابط معين متاح عبر الموقع الرسمي للنظام، يتم النقر عليه واتباع كافة الخطوات الموجودة لاستكمال عملية التسجيل بنجاح، ويجب على المتقدم قراءة جميع الشروط والتعليمات الموجودة بروية وبشكل دقيق، ثم الضغط على زر موافقة والانتظار حتى تظهر نتيجة الطلب الذي تم تقديمه.