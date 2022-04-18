خطوات تسجيل الطلاب الجدد في نظام نور 1444 NOOR

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تسجيل الطلاب الجدد في نظام نور 1444 للألحتاق بصفوف الروضة، حيث يعتبر ذلك واحد من ضمن أكثر الأشياء التي تهم العديد من أولياء الأمور ويقومون بالبحث عنها عبر شبكة الأنترنت وذلك لأن يعرفون طريقة التسجيل من أجل القيام بتسجيل الأبناء في صفوف الروضة في الأيام القادمة للألتحاق بالصفوف الدراسية في العام الدراسي القادم.
تسجيل الطلاب الجدد في نظام نور 1444
قامت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بفتح باب تسجيل الطلاب في نظام الروضة والصف الأول الابتدائي في نظام نور التعليمي حيث أوضحت الوزارة بإن تسجيل سيكون بداية من يوم الأحد 17 إبريل 2022 للطلاب في عمر 6 سنوات الراغبين في الالتحاق في المدارس الحكومية وحتي يوم 24 إبريل من العام الجاري.
طريقة التسجيل في نظام نور
يجب إنشاء حساب علي نظام نور من أجل الاستفادة من الخدمات التي يقدمها للطلاب والطالبات حيث يكون ذلك من خلال القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تكون كالأتي:-
- الذهاب إلى موقع نظام نور على شبكة الأنترنت.
- اختيار من الصفحة الرئيسية إنشاء حساب جديد.
- بعد ذلك تكتب الأسم ثم اختيار الجنسية من القائمة.
- اذا كان المتقدم سعودي الجنسية يكتب رقم الهوية وإن كان مقيم يكتب رقم الإقامة.
- كتابة كافة البيانات المطلوبة منك في المربعات الخاصة بها.
- بعد ذلك تحديد كلمة سر لحسابك.
- الضغط علي زر التسجيل.
طريقة تسجيل الطلاب الجدد في نظام نور 1444
يتم تسجيل الابناء في نظام نور التعليمي من خلال الحساب الخاص بولي الأمر الموجود على النظام حيث إن هذا يكون عبر القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تكون كالأتي:
- زيارة موقع نظام نور التعليمي على شبكة الأنترنت.
- تسجيل الدخول في حساب ولي الأمر عبر أسم المستخدم ثم رقم السر.
- بعد ذلك تقوم باختيار من الصفحة تسجيل الطلاب.
- اختيار الصف الأول الأبتدائي أو نظام الروضة.
- تكتب أسم الطالب ثم رقم الهوية في المكان الخاص به.
- بعد ذلك تقوم بتحديد صلة القرابة.
- إدخال تاريخ ميلاد الطالب بالتقويم الهجري.
- رفع الأوراق المطلوبة منك.
- الضغط علي زر التعهد والأقرار بصحة البيانات.
- الضغط علي زر التسجيل.
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