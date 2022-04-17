نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منيو الطازج الجديد السعودية .. تعرف على الأسعار في المقال التالي

عمر شويل - جدة منيو الطازج الجديد السعودية من الأكثر بحثًا خلال الفترة القليلة الماضية تزامنًا مع حلول شهر رمضان المبارك، حيث أنه من أشهر وأفضل مطاعم البروست في المملكة العربية السعودية، وفي المقال نقدم لمتابعي موقع ثقفني المنيو بالأسعار.

مطعم الطازج في السعودية

مطعم الطازج من المطاعم الشهيرة التي تقدم الدجاج كطبق رئيسي، ويمتلك عدة فروع في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية.

كما يمتلك فروع كثيرة في معظم الدول العربية مثل الإمارات، ومصر، والدول الأجنبية مثل الولايات المتحدة الأمريكية.

منيو الطازج الجديد السعودية

بعد إحداث تغيير بسيط في أسعار المطعم نقدم المنيو الجديد بالأسعار، والذي يشمل ما يلي:-

منيو وجبات الطازج

فيما يلي منيو يوضح وجبات مطعم الطازج مع الأسعار:-

وجبة فروج:- عبارة عن دجاجة مشوية، رغيف خبز، سلطة طحينة، أرز بسعر 21 ريال.

عبارة عن دجاجة مشوية، رغيف خبز، سلطة طحينة، أرز بسعر 21 ريال. وجبة كريسبي رول:- شريحة دجاج مدخن، قطعة كريسبي، شريحة من الجبن، خس، طماطم، قطعة خبز مقرمش، بطاطس مقلية، مشروب غازي بسعر 23 ريال.

شريحة دجاج مدخن، قطعة كريسبي، شريحة من الجبن، خس، طماطم، قطعة خبز مقرمش، بطاطس مقلية، مشروب غازي بسعر 23 ريال. كباب الدجاج:- عبارة عن قطعتين من الكباب المشوي، طبق أرز، مشروب غازي بسعر 22 ريال.

عبارة عن قطعتين من الكباب المشوي، طبق أرز، مشروب غازي بسعر 22 ريال. وجبة بروست:- عبارة عن ثلاث قطع من الدجاج، ثومية، خبز، وبطاطس مقلية بسعر 16 ريال.

عبارة عن ثلاث قطع من الدجاج، ثومية، خبز، وبطاطس مقلية بسعر 16 ريال. وجبة برجر العربي:- برجر مع خبز أسمر أو أبيض، شرائح خس وطماطم، مشروب غازي، بطاطس، بسعر 21 ريال.

برجر مع خبز أسمر أو أبيض، شرائح خس وطماطم، مشروب غازي، بطاطس، بسعر 21 ريال. ناجتس الطازج:- عبارة عن عشر قطع من الناجتس، بطاطس مقلية، عصير أو مشروب غازي بسعر 14 ريال.

عبارة عن عشر قطع من الناجتس، بطاطس مقلية، عصير أو مشروب غازي بسعر 14 ريال. وجبة الرشاقة:- دجاجة مشوية، خبز، سلطة خضراء بسعر 22 ريال.

منيو ساندوتش مطعم الطازج الجديد السعودية

أما عن منيو الساندوتشات بالأسعار الجديدة، فيتمثل فيما يلي:-

ساندوتش شيش طاووق:- عبارة عن قطع صغيرة من الدجاج ملفوفة في الخبز مضاف إليها مايونيز وصوص خاص، مع البطاطس المقلية ومشروب غازي بسعر 22 ريال.

عبارة عن قطع صغيرة من الدجاج ملفوفة في الخبز مضاف إليها مايونيز وصوص خاص، مع البطاطس المقلية ومشروب غازي بسعر 22 ريال. ساندوتش كباب الدجاج:- قطع من الكباب ملفوفة في الخبز مضاف إليها شرائح من الخس والطماطم، إلى جانب المايونيز والبطاطس المقلية والمشروب بسعر 22 ريال.

قطع من الكباب ملفوفة في الخبز مضاف إليها شرائح من الخس والطماطم، إلى جانب المايونيز والبطاطس المقلية والمشروب بسعر 22 ريال. رول دجاج بالجبن:- قطعتين من صدور الدجاج الملفوفة ومحشوة بالجبن، إلى جانب بطاطس مقلية ومشروب غازي بسعر 24 ريال.

قطعتين من صدور الدجاج الملفوفة ومحشوة بالجبن، إلى جانب بطاطس مقلية ومشروب غازي بسعر 24 ريال. ساندوتش تازا برجر:- عبارة عن برجر مضاف إليه الجبن وشرائح الخس، يقدم إلى جانبه البطاطس المقلية والمشروب الغازي بسعر 20 ريال.

بذلك نكون قدمنا منيو الطازج الجديد السعودية الذي يشمل أسعار الوجبات والساندوتشات ذات المذاق الشهي بمختلف أنواعها.