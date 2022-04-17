نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حاسبة التمويل الشخصي لحساب الأقساط الشهرية للقروض ومعرفة ماستدفعه في المقال التالي
حاسبة التمويل الشخصي عبارة عن خدمة قامت البنوك بتوفيره لعملائها حيث يمكن لأي عميل حساب قيمة تمويله الشخصي من خلال وسيلة إلكترونية تُقدم للعميل جميع المعلومات المتعلقة بمبلغ التمويل والطريقة الصحيحة لسداد أقساط القرض الذي تم الحصول عليه من أي بنك. فمثلًا لو تم أخذ القرض من بنك الراجحي خلال عام 1443 بهدف التمويل من أي نوع سواء كان تمويل عقاري أو تمويل سيارات أو غيرها من التمويلات التي تحتاج إلى قروض فسوف يقدم لك الطريقة التي يمكنك من خلالها استخدام حاسبة التمويل الشخصي.
حاسبة قيمة التمويل الشخصي
بالنسبة للعميل الذي يحتاج إلى تمويل من أي بنك سواء كان البنك الأهلي أو بنك الراجحي يستطيع معرفة قيمة التمويل السريع بدون كفيل المخصص وكذلك الأقساط الشهرية من خلال القيام بالآتي:
- الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك المختار وليكن بنك الراحجي.
- بعدها سوف تجد أيقونة مسجل عليها “رمز حاسبة التمويل الشخصي”.
- يجب استكمال كافة البيانات اللازمة مثل الاسم، رقم الهوية، الجنسية وكذلك الوظيفة.
- يجب تحديد مبلغ التمويل الشخصي المطلوب وكذلك مدة السداد المناسبة للعميل وعدد الأقساط المطلوب سدادها والتي تتناسب مع الظروف المادية للعميل.
- بعد القيام بكل ما سبق سوف يظهر للعميل قيمة المبلغ المخصص للتمويل وكذلك قيمة قسط التأمين بالإضافة إلى هامش الربح وكل المعلومات الأخرى المتعلقة بالتمويل.
طريقة استخدام حاسبة التمويل الشخصي
حاسبة التمويل الشخصي تبين للعميل المراحل التي سوف تمر بها الدفعة الشهرية وكذلك الفائدة المضافة على قيمة التمويل والمطلوب سدادها مع قيمة القسط الشهري كل هذه المعلومات تعتبر هامة جدًا بالنسبة للعميل وذلك للأسباب التالية:
- من الواجب قبل القدوم على طلب قرض مراجعة تجربة الأشخاص الذين سبق لهم الحصول على القروض وذلك لمعرفة المدة المناسبة للسداد والتي لا تؤثر بشكل سلبي على سداد الأقساط الشهرية بالإضافة إلى قيمة الفائدة.
- يجب على العميل تحديد قيمة الأقساط بشكل يتناسب مع الدخل الشهري له بحيث لا تسبب الأقساط خلل في الميزانية.
- إذا وجد العميل أن قيمة الأقساط سوف تكون مرتفعة خلال المدة المحددة للسداد يمكنه مد المدة أكثر من ذلك.
- في حالة كانت الفائدة المضافة على قيمة التمويل الشخصي خلال الفترة المحددة للسداد كثيرة يمكن للعميل تغيير مدة القرض إلى مدة أقل.
- يمكن للعميل خفض التكاليف الخاصة بالتمويل من خلال (الحصول على تمويل شخصي بقيمة قليلة، عمل مقارنة بين بنكين مختلفين من حيث القروض، دعم الائتمان التابع لك قبل طلب التمويل الشخصي).
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