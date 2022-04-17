نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دفع زكاة الفطر من خلال مصرف الراجحي 1443 في المقال التالي
دفع زكاة الفطر من خلال مصرف الراجحي زكاة الفطر ركن أساسي من أركان الإسلام، ولا يتم إكتمال إسلام المسلم إلا بعد أن يقوم بدفع زكاة الفطر، وزكاة الفطر تكون مرة واحدة في السنة قبل عيد الفطر المبارك، وداخل المملكة العربية السعودية يوجد تطبيق يسمى تطبيق مصرف الراجحي يتم من خلاله الدفع الإلكتروني للزكاة، وخلال هذا المقال سأذكر بعض التفاصيل التي تخص دفع الزكاة من خلال مصرف الراجحي من حيث كيفية دفعها وقيمة الزكاة هذا العام وموعد الزكاة.
طريقة دفع زكاة الفطر من خلال بنك الراجحي
من أهم البنوك الموجودة في المملكة العربية السعودية هو بنك الراجحي، ويتم من خلال دفع زكاة الفطر عن طريق إتباع مجموعة من الخطوات و سأذكرها فيما يأتي:
- وقت إخراج زكاة الفطر ، في البداية يجب أن يكون تطبيق بنك الراجحي موبايل موجود على هاتفك المحمول، في حالة عدم تواجد هذا التطبيق فعليك أن تقوم بتنزيله من جوجل بلاي.
- بعد أن قمت بتنزيل التطبيق قم بفتحه وإذا كنت قد سجلت عليه مسبقًا فقد بتسجيل الدخول أما في حالة التسجي عليه لأول مرة فقم بإنشاء حساب على التطبيق من خلال إدخال اسمك وبياناتك وتحديد كلمة سر.
- يوجد خانة خاصة برقم التوثيق عليك أن تدخله ثم تضغط على الزر الخاص بالدخول.
- والآن إضغط على الزر الخاص بتحويل الأموال.
- ستظهر لك مجموعة من الجمعيات الخيرية يجب أن تختار الجمعية التي ترغب في تحويل زكاة فطرك إليها.
- سيظهر لك البيانات الخاصة بالحساب الذي سوف يتم الدفع من خلاله.
- ادفع المبلغ الذي ترغب فيه واضغط على الدفع.
حساب الزكاة عبر تطبيق زكاتي
دفع زكاة الفطر إلكترونيا في السعودية يتم حساب الزكاة كل عام من قبل كبار رجال الدين في الدولة وتكون على حسب الأسعار، ويمكن أن تقوم بتحديد قيمة الزكاة من خلال تطبيق زكاتي، و لتتمكن من ذلك عليك بتطبيق بعض الخطوات:
- في البداية قم بتنزيل التطبيق من جوجل بلاى على الهاتف الخاص بك، وبعدها قم بتسجيل الدخول أو عمل حساب عليه بالنسبة لدخول أول مرة.
- قم بالنقر على الزر الخاص بحساب الزكاة.
- أخر نوع الأموال الذي ترغب في الدفع به، ثم أضغط على حساب القيمة.
- وبعدها اختار طريقة الدفع واضغط على تأكيد الدفع لتتمكن من دفع زكاتك.
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