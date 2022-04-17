نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تسجيل طالب جديد في نظام نور 1443 حساب ولي الأمر عبر noor.moe.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة من الكلمات التي تتصدر حالياً كافة محركات البحث في المملكة العربية السعودية كيفية تسجيل طالب جديد في نظام نور 1443، حيث بدأت مرحلة تسجيل الطلاب الجدد في المملكة اعتباراً من يوم الأحد الموافق 17 إبريل 2022، حيث بدأ أولياء الأمور بالتسجيل من خلال نظام نور الإلكتروني، والذي يعتبر هو وسيلة تواصل أولياء الأمور مع وزارة التربية والتعليم، حيث قررت الوزارة تسجيل الطلاب الجد إلكترونياً دون الحاجة لتوجه أولياء الأمور إلى المدارس، وخلال هذا المقال نطلعكم عن كيفية تسجيل طالب جديد عبر نظام نور 1443.

تسجيل الطلاب الجدد عبر نظام نور 1443

بدأت وزارة التربية والتعليم السعودية اليوم الأحد في المرحلة الأولى من تسجيل الطلاب والطلبات، وهذا من خلال موقع نظام نور التعليمي، وتبدأ المرحلة الأولى لتسجيل الطلاب في المدارس الخاصة بتحفيظ القرآن الكريم، والمدارس العالمية والأهلية والأجنبية، وسيظل باب التسجيل مفتوح أمام أولياء الأمور حتى الثالث والعشرون من شهر رمضان الجاري في مدارس التحفيظ، وبالنسبة للمدارس الأهلية والعالمية والأجنبية والمدارس المطبقة للبرامج الدولية سيظل باب التسجيل حتى 17 ربيع الأول أو حتى تمتلئ الأماكن الشاغرة.

رابط وكيفية تسجيل الطلاب الجدد نظام نور noor.moe.gov.sa

أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية، عن بعض الخطوات البسيطة التي يمكن من خلالها تسجيل طالب جديد في المرحلة الأولى والتي بدأت اليوم بالفعل، وتتمثل تلك الخطوات في التالي:

الدخول المباشر عبر موقع نظام نور الإلكتروني.

اختيار أيقونة تسجيل ولي الأمر.

كتابة بيانات ولي الأمر.

تسجيل اسم المستخدم.

تحديد أيقونة تسجيل طالب جديد.

تسجيل رقم الهوية أو رقم الإقامة، وتوضيح العلاقة بين الطالب والمسجل، وكتابة تاريخ الميلاد.

تحديد فئة الطفل حسب تاريخ الميلاد.

كتابة كل بيانات سكن الطالب الجديد، مع كتابة رقم الهاتف.

عليك بتحديد بيانات موقع الطالب الجغرافي حسب الغدارة التربوية.

التأكد من صحة البيانات المسجلة، وفي النهاية الضغط على أيقونة الإقرار والتعهد.

شروط قبول الطلاب الجدد في الصف الأول الابتدائي

يجب أن يكون الطالب أتم الـ 6 سنوات في موعد انطلاق الدراسة، باستثناء من هم أقل حوالي ثلاثة شهور.

بالنسبة للطلاب الذي يقل عمرهم عن 180 يوم، يجب تقديم شهادة معتمدة من الروضة تفيد بحضوره طوال العام وقدرته على التعليم المبكر