نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض إفطار رمضان السعودية 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض إفطار رمضان السعودية هي عبارة عن عروض أعلنت عنها المطاعم داخل المملكة العربية السعودية على الوجبات بجميع أنواعها سواء العربية التقليدية أو الغربية المأخوذة من ثقافات مختلفة أو الوجبات السريعة، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك، وفي المقال نستعرض لمتابعي موقع ثقفني أفضل عروض المطاعم داخل المملكة.

عروض إفطار رمضان السعودية

أعربت معظم مطاعم المملكة عن عروض هائلة على وجباتها المختلفة خلال أيام الشهر الفضيل، وفيما يلي أفضل هذه العروض:-

عروض مطعم شاورمر في رمضان 2022

يمتلك مطعم شاورمر عدة فروع داخل المملكة العربية السعودية.

يقدم عرض في رمضان عبارة عن عدد 2 ساندوتش شاورما من الحجم الصغير.

ذلك بالإضافة إلى بطاطس مقلية، مقبلات، ومشروب غازي بسعر 28 ريال سعودي.

عروض مطعم بيت الشاورما في رمضان

يقدم المطعم عرض الإفطار لشخص أو شخصين عبارة عن شاورما لحم أو فراخ، ويتمثل ذلك فيما يلي:-

سعر الإفطار لفرد واحد بسعر 43 ريال.

سعر الإفطار لفردين بسعر 79 ريال.

يقدم المطعم بوكس يحتوي على ميني مشويات.

بوكس يحتوي على ساندوتش شاورما صغير.

عروض إفطار رمضان السعودية من مطعم كارديه

يقدم المطعم بوفيه مفتوح بسعر 59 ريال سعودي للفرد أكبر من 6 سنوات.

يتميز المطعم بالأجواء الرمضانية الساحرة، يمكن اصطحاب الأطفال أقل من 6 سنوات مجانًا.

عروض مطعم الرومانسية في رمضان

مطعم الرومانسية من أفضل وأجمل مطاعم المملكة العربية السعودية، يحتوي على منيو مميز من اللحوم والمقبلات، ويقدم عروض تتمثل فيما يلي:-

وجبة عبارة عن ربع فرخة إلى جانب أرز أبيض، قطعتين سمبوسك، عصير، شوربة، زجاجة مياه، ذلك بسعر 15 ريال.

وجبة عبارة عن نصف فرخة، إلى جانب أرز أبيض، أربع قطع سمبوسك، طبقين شوربة، عدد 2 عصير، مياه، ذلك بسعر 29 ريال.

عرض عبارة عن فرخة كاملة إلى جانب أرز أبيض، 8 قطع من السمبوسك، عدد 4 عصير، 4 شوربة، مياه، بسعر 56 ريال,

عروض إفطار رمضان السعودية من ماكدونالدز

تتمثل عروض مطعم ماكدونالدز في السعودية فيما يلي:-

وجبة لفرد واحد عبارة عن ساندوتش برجر فراخ، صانداي، أربع قطع ناجتس، بطاطس مقلية، مشروب غازي، بسعر 22 ريال.

عرض على وجبة جراند تشيكن عبارة عن ساندوتش برجر فراخ، بطاطس مقلية، 6 قطع ناجتس، صانداي، مشروب غازي، بسعر 35 ريال.

عروض مطعم لذة المأكل في رمضان

يقدم مطعم لذة المأكل مأكولات مأخوذة من الطريقة الأمريكية، ويقدم المطعم عروض كثيرة عبارة عن الآتي:-

وجبة عائلية عبارة عن لحم مدخن، شوربة عدس، سلطة خضراء، سمبوسك، تمر، ذلك بسعر 215 ريال.

وجبة دجاج عائلية عبارة عن دجاج مدخن سبايسي، فراخ مدخن روجيتا، 3 شوربة عدس، سلطة خضراء، سمبوسك، تمر، ماء، ذلك بسعر 160 ريال.

عرض وجبة اللحم المدخن عبارة عن لحم، أرز بالكاري، سلطة خضراء، سمبوسك، مياه، ذلك بسعر 97 ريال.

عروض مطعم ابل بيز في رمضان

مطعم ابل بيز من أشهر المطاعم في السعودية يمتلك عدة فروع في الرياض وجدة.

يقدم المطعم وجبات رئيسية متنوعة، أطباق جانبية، مقبلات، سلطات، وحلويات.

يقدم المطعم بوفيه مفتوح خلال الشهر الكريم بسعر 104 ريال للفرد الواحد.

بذلك نكون قدمنا قائمة طويلة تحتوي على مجموعة مطاعم كبرى تقدم عروض إفطار رمضان السعودية على جميع وجباتها لهذا العام 2022 م / 1443هـ.