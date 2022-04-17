نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “بشرى سارة” مكرمة الملك سلمان لمستفيدي الضمان الاجتماعي 1443 في المقال التالي
عمر شويل - جدة نتابع معكم آخر الأخبار المتعلقة بمكرمة الملك سلمان، حيث زاد البحث عنها من قبل السادة المواطنين والمواطنات في جميع أنحاء المملكة من مستفيدي نظام الضمان الاجتماعي التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث زاد البحث والجدل بين المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة تويتر بخصوص المكرمة، والتي ينتظر المواطنين والمواطنات صدور القرار الملكي الذي يقتضي بصرفها العام الماضي، حيث تأخر صدور القرار حتى الآن حيث كان يتوقع أن يصدر بتوقيت مشابه للعام الماضي، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين لتتعرفوا على كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع.
المكرمة الملكية 1443
وتعتبر المكرمة الملكية من أكثر المواضيع التي عليها بحث وجدل بين المواطنين والمواطنات في المملكة، حيث يتمنى المئات من المواطنين من مستفيدي الضمان الاجتماعي أن تنزل المكرمة هذا العام كما نزلت في الأعوام الماضية.
جعل تبطي سنينك اسر الضمان الاجتماعي بحاجة الى لفته من سموكم في هذا الايام الفضيلة #المكرمة_الملكية_الضمان_الاجتماعي pic.twitter.com/Fa7QyuxDR0
— نايف
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