نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي من منصة سلفة يصل إلى 5000 ريال بمناسبة عيد الفطر 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة التقديم على تمويل شخصي من منصة سلفة إلكترونيا بطريقة جديدة التي تمنح المواطن تمويل يصل إلى 5000 ريال سعودي في وقت لا يتجاوز 10 دقائق دون تحويل الراتب، وذلك بعد إعلان منصة سلفة الكثير من الإجراءات التي تبسط على المواطنين سرعة الحصول على التمويلات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية لدى المملكة العربية السعودية، والتي تساهم بشكل كبير جداً في مساندة المواطنين الذين يرغبون في إنشاء مشروع جديد أو الراغبين في سداد الديون أو غير ذلك نظراً لسرعة الحصول على التمويل بمناسبة عيد الفطر 1443.

تمويل منصة سلفة 5000 ريال سعودي

منصة سلفة توفر تمويل شخصي واحد من أهم التمويلات والقروض حيث إنه تمويل سريع وفوري ويمكن الحصول عليه من خلال خدمة التطبيق الإلكتروني ويتراوح التمويل ما بين 1000 ريال سعودي حتى 5000 آلاف ريال سعودي بالإضافة إلى فترات سداد ميسرة يحددها العميل وهناك عدد من الشروط التي يجب استيفائها للحصول على التمويل ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم أهم الشروط المطلوبة للحصول على تمويل شخصي سلفة وخطوات التقديم على تمويل شخصي.

شروط تمويل منصة سلفة للمواطن السعودي

يمكن لأي مواطن سعودي الحصول على تمويل سلفة فى حال توافر به الشروط والمعايير اللازمة فمن هذه الشروط الآتي:

أن تكون جنسية المتقدم سعودية.

يجب على المتقدم للحصول على التمويل أن لا يتجاوز عمره 60 عام ولا يقل عن 18 عام.

أن لا يقل دخلة الشهري عن 4000 ريال سعودي.

يجب أن يكون المتقدم مثبت فى عمل بالقطاع الخاص على الأقل 3 شهور قبل التقديم للحصول على التمويل، و6 أشهر إذا كان فى القطاع الخاص.

منصة سلفة خطوات التقديم على طلب تمويل

سوف نتعرف على خطوات الحصول على التمويل من سلفة من خلال 5 خطوات يمكن للمواطن القيام بهم من المنزل من الجوال أو من الكمبيوتر الشخصي دون عناء الطرق التقليدية في الحصول على التمويل، جاءت هذه الخطوات كالتالي: