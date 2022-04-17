موعد دوام الأحوال فى رمضان وخطوات حجز موعد الأحوال المدنية فى رمضان 1443 واوقات عمل مكاتب الأحوال المدنية فى شهر رمضان وموعد عطلة عيد الفطر فى الأحوال حيث يرغب الكثير فى التواصل مع تلك الهيئة من اجل انهاء الخدمات سواء لتوثيق العقود او اصدار بطاقات الهوية الوطنية او تجديدها وتعديل المهنة وأيضا إضافة المواليد الجدد وتسجيل الوفيات فى المملكة حيث تختص الأحوال المدنية بتسجيل كافة الواقعات المدنية للمواطنين والوافدين لذا البحث عن مواعيد عمل الأحوال المدنية فى رمضان يكتسب أهمية كبيرة لدى الراغبين فى حجز موعد الأحوال المدنية فى رمضان.

أوقات دوام الأحوال المدنية فى رمضان

موعد عمل الأحوال فى فى رمضان بداية من يوم الاحد وحتى الخميس أسبوعيا ويبدأ من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثالثة عصرا لمدة خمس ساعات يومياً وتستمر تلك المواعيد طوال فترة شهر رمضان وتسري فى كافة مكاتب الأحوال المدنية فى المملكة العربية السعودية وايام عطلة الأحوال المدنية الأسبوعية تكون يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

كيفية التواصل مع الأحوال المدنية

عطلة الأحوال فى عيد الفطر

موعد عطلة الحوال المدنية فى عيد الفطر ستبدأ من يوم 25 رمضان 1443 الموافق 27 ابريل 2022 ميلاديا وسيكون موعد المناوبات فى الأحوال عند حلول موعد عطلة عيد الفطر بالأحوال ويمكن متابعة المناوبات فى فروع الأحوال عن طريق الموقع الرسمي او صفحة الأحوال على تويتر.

كيفية حجز موعد الأحوال المدنية من أبشر 1443