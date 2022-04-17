نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد دوام الأحوال فى رمضان وخطوات حجز موعد الأحوال المدنية فى رمضان 1443 في المقال التالي
موعد دوام الأحوال فى رمضان وخطوات حجز موعد الأحوال المدنية فى رمضان 1443 واوقات عمل مكاتب الأحوال المدنية فى شهر رمضان وموعد عطلة عيد الفطر فى الأحوال حيث يرغب الكثير فى التواصل مع تلك الهيئة من اجل انهاء الخدمات سواء لتوثيق العقود او اصدار بطاقات الهوية الوطنية او تجديدها وتعديل المهنة وأيضا إضافة المواليد الجدد وتسجيل الوفيات فى المملكة حيث تختص الأحوال المدنية بتسجيل كافة الواقعات المدنية للمواطنين والوافدين لذا البحث عن مواعيد عمل الأحوال المدنية فى رمضان يكتسب أهمية كبيرة لدى الراغبين فى حجز موعد الأحوال المدنية فى رمضان.
أوقات دوام الأحوال المدنية فى رمضان
موعد عمل الأحوال فى فى رمضان بداية من يوم الاحد وحتى الخميس أسبوعيا ويبدأ من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثالثة عصرا لمدة خمس ساعات يومياً وتستمر تلك المواعيد طوال فترة شهر رمضان وتسري فى كافة مكاتب الأحوال المدنية فى المملكة العربية السعودية وايام عطلة الأحوال المدنية الأسبوعية تكون يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.
كيفية التواصل مع الأحوال المدنية
عطلة الأحوال فى عيد الفطر
موعد عطلة الحوال المدنية فى عيد الفطر ستبدأ من يوم 25 رمضان 1443 الموافق 27 ابريل 2022 ميلاديا وسيكون موعد المناوبات فى الأحوال عند حلول موعد عطلة عيد الفطر بالأحوال ويمكن متابعة المناوبات فى فروع الأحوال عن طريق الموقع الرسمي او صفحة الأحوال على تويتر.
كيفية حجز موعد الأحوال المدنية من أبشر 1443
- الدخول إلى منصة أبشر الرسمية.
- ثم النقر على خيار الخدمات إلكترونية.
- وبعد ذلك اختيار الأحوال المدنية من قائمة الخيارات.
- أيضا يجب كتابة رقم الهوية الخاص للمواطن أو رقم الإقامة للمقيم.
- ثم تحديد التقويم سواء كان هجريا أو ميلادياً.
- وبعد ذلك دخال تاريخ ميلاد صاحب الطلب وفق نوع التقويم الذي تم اختياره سابقاً.
- يتم كتابة رمز التحقق في الصورة.
- أيضا يجب النقر على خيار التحقق من بياناتي وسيتم توجيهك إلى الصفحة التعريفية ويمكن أن يتم تجاوز تلك الصفحة.
- ثم الضغط على أيقونة الدخول لحجز موعد.
- وبعد ذلك تحديد الخدمة المطلوبة من خلال الخدم التي تقدمها الأحوال المدنية.
- أيضا يجب تحديد المنطقة وبعد ذلك النقر على التالي.
- ثم تحديد اقرب مكاتب الأحوال المدنية التي تكون بالقرب من محل سكنك.
- وبعد ذلك اختيار الموعد المناسب للذهاب إلى مكتب الأحوال.
- ثم التأكد من كافة البيانات ومراجعتها وتتم عملية تأكيد حجز الموعد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موعد دوام الأحوال فى رمضان وخطوات حجز موعد الأحوال المدنية فى رمضان 1443 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.