نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى تنزل اكرامية الملك للضمان الاجتماعي 1443 والشروط اللازمة للحصول على مكرمة رمضان في المقال التالي

عمر شويل - جدة متى تنزل اكرامية الملك للضمان الاجتماعي 1443 من أكثر الأمور بحثًا من قبل الكثيرين حول المملكة العربية السعودية، حيث أعلن عنها خادم الحرمين لكافة مستفيدي الضمان الاجتماعي سواء القديم أو الجديد والغير قادرين على تلبية احتياجاتهم وتوفير لهم العديد من الأمور المعيشية التي تُساهم في الحصول على احتياجاتهم الأساسية، لذا سوف نتطرق للمزيد من التفاصيل التي تخص مكرمة الملك سلمان.

متى تنزل اكرامية الملك للضمان الاجتماعي 1443

حتى الآن لم يُصدر موعد مُحدد لصرف المكرمة الملكية من أي جهة رسمية مسؤولة عن ذلك الأمر، فكافة الأشخاص يرغبون في التعرف على الموعد وخاصة مع اقتراب نهاية شهر رمضان وقدوم عيد الفطر ورغبتهم القوية في شراء احتياجات العيد ولكن حتى وقتنا هذا لم تُعلن عن موعد لها رسميًا.

شروط الحصول على اكرامية الملك للضمان

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أعلنت عن مجموعة من الشروط التي لابد من توافرها في كافة الأشخاص من مُستفيدي الضمان الاجتماعي حول المملكة، وجاءت تلك الشروط على النحو التالي:

ينبغي أن يكون الشخص سعودي الجنسية ومن مُستفيدي الضمان سواء القديم أو الجديد.

ضرورة ألا يتخطى دخله 3000 ريال سعودي وألا يكون مالكًا لسجل تجاري.

يلزم ألا يكون مالكًا لعقار بأسمه وأن يكون مقيم في السعودية قبل صرفها كحد أدنى ثلاثة شهور.

قيمة مكرمة رمضان

حدد الضمان قيمة المكرمة على حسب عدد الأفراد والتي جاءت قيمتها على النحو التالي:

إذا كانت مكونه من فرد فقط فسيحصل الشخص على 1000 ريال سعودي.

أما إذا كانت مكونه من أثنين فسوف يحصلون على 1500 ريال.

إذا كانت مكونه من ثلاثة فسوف يحصلون على 2000 ريال سعودي

الفئات المستفيدة من المكرمة

هناك بعض الفئات المُستفيدة من المكرمة الملكية التي أعلن عنها خادم الحرمين وهما: