من الأنظمة التعليمية بالمملكة العربية السعودية هو نظام نور، ويستخدم في عدد كبير من المهام التي يحتاج إليها جميع الطلاب، وأيضا أولياء الأمور، والمعلمين، فيساعد نظام نور الطلبة في معرفة نتائجهم، حيث ترفع المدارس النتائج عليه، ويمكن نظام نور جميع أولياء الأمور من تسجيل أولادهم في مرحلة رياض الأطفال أو المرحلة الإبتدائية، ويساعد المعلمين في تسجيل أولى ابتدائي والروضات ومعرفة النتائج.

خطوات تسجيل الطلاب الجدد في نظام نور 1444

أعلن نظام نور عن مجموعة من الخطوات التي يقوم بها أولياء الأمور لتسجيل أولى ابتدائي ورياض الأطفال بطريقة صحيحة ومكتملة وفقا للخطوات التالية:

يقوم ولي الأمر بالدخول إلى رابط نظام نور.

ثم يختار من الأسفل رابط التسجيل لولي الأمر.

يقوم بإدخال سجل ولي الأمر وجميع البيانات المطلوبة، ثم يدخل اسم المستخدم، واضغط على التالي.

ثم يقوم بعد ذلك باختيار تسجيل طالب جديد.

في حالة المواطن السعودي يتم تسجيل رقم الهوية، وتسجيل رقم الإقامة في حالة الوافد، وبعد ذلك يتم تحديد صلة القرابة ثم تاريخ الميلاد.

وفقا لتاريخ ميلاد الطالب المدخل سابقا يتم تحديد الصف الذي سيتم الالتحاق به.

يقوم ولي الأمر بإدخال جميع البيانات الخاصة بالطالب والتي تشمل على بيانات السكن وبيانات الإتصال، ثم اضغط على تحقق.

يقوم باختيار المدرسة وفقا للإدارة التعليمية.

يقوم بعد ذلك ولي الأمر بالتأشير على الإقرار والتعهد.

قم بتغير كلمة المرور عن طريق كتابة كلمة المرور الجديدة، وقم بتأكيدها، ثم اكتب البريد الإلكتروني، واضغط على حفظ.

شروط تسجيل طلاب أولى ابتدائي ورياض أطفال لعام 1444 في المدارس

أعلنت وزارة التعليم عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الطلاب ليتم التسجيل لهم في أولى ابتدائي والروضة للعام الدراسي المقبل 1444 والشروط كالتالي: