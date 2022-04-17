أسعار النقل الجماعي من مكة إلى المدينة وسعر تذكرة النقل الجماعي من الرياض إلى تبوك

أسعار النقل الجماعي من مكة إلى المدينة أمر يرغب في معرفته فئة كبيرة من المواطنين في المملكة، كما يرغبون في معرفة سعر تذكرة النقل الجماعي من عدة مناطق مثل تبوك إلى الرياض والعكس وكذلك تذكرة الأطفال، وهناك شركات عديدة للنقل الجماعي تقدم عروض مميزة، وسوف نذكر في هذا المقال العديد من المعلومات المختلفة حول النقل الجماعي من مكة إلى المدينة كما سوف نذكر مميزات وأسعار التذاكر.

عروض النقل الجماعي في المملكة السعودية

يوجد شركات مختلفة تعمل في مجال النقل الجماعي وتقدم تخفيضات مميزة للمواطنين ومن ضمن العروض هي تذكرة العودة المجانية للطلاب.

وخطوط النقل البري الجماعي تجمع بين العديد من المدن في المملكة منها الرياض والمدينة ومكة والدمام وجدة.

كما يوجد رحلات مختلفة في النطاق الدولي لدول عديدة مثل البحرين والإمارات والكويت واليمن والأردن والقطر.

أسعار تذاكر النقل الجماعي من مكة المكرمة إلى المدينة

سعر التذكرة يختلف على حسب المكان وكذلك الحافلة ويبلغ سعر التذكرة من مكة للمدينة من 50 ل 66 ريال سعودي.

والرحلة تصل مدتها إلى حوالي خمس ساعات ويتم حساب المدة بين الواجهتين وعمل الرسوم المناسبة لها.

سعر تذكرة النقل الجماعي من تبوك إلى الرياض

يبلغ سعر تذاكر النقل الجماعي من تبوك إلى الرياض 283 ريال سعودي ومدة الرحلة حوالي 17 ساعة.

وتستطيع زيارة الموقع الخاص بالشركة التي ستقوم باستخدامها لإصدار التذاكر وتحديد عدد الركاب ونقطة الوصول ومعرفة السعر.

سعر تذكرة النقل الجماعي من الرياض إلى تبوك

التذكرة من الرياض إلى تبوك يبلغ سعرها حوالي 566 ريال سعودي وذلك إذا كان الراكبين من البالغين.

الرحلة مدتها تصل إلى حوالي 18 ساعة وفي حين كان المسافر هو شخص واحد يبلغ سعر التذكرة في هذه الحالة 283 ريال.

إذا كنت تريد معرفة الأيام المتاحة للرحلات عليك بزيارة الموقع لمعرفة مواعيد الرحلات.

سعر تذكرة النقل الجماعي من جدة إلى تبوك

يبلغ سعر التذكرة من جدة الكورنيش إلى محطة تبوك 450 ريال سعودي اذا كان عدد الركاب اثنين، بينما إذا كان راكب واحد تبلغ سعرها 225 ريال سعودي ويبلغ مدة الرحلة حوالي 14 ساعة.

سعر تذكرة النقل الجماعي من جدة إلى الدمام

سعر التذكرة من جدة للدمام يبلغ من 288 ريال إلى 306 ريال سعودي وتصل المدة لحوالي 19 ساعة، ويمكن تحديد وقت الذهاب والعودة عبر الموقع ببساطة