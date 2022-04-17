موعد صرف رواتب المتقاعدين راتب شهر شعبان 1443 عبر رابط pension.gov.sa

تصدر موعد صرف رواتب المتقاعدين محرك البحث الرئيسي جوجل، مع اقتراب نزول الرتب وحلول عيد الفطر المبارك أعاده الله على الجميع باليمن والبركات، تترقب الملايين من مستفيدي راتب التقاعد موعد نزول راتب شهر إبريل 2022 بفارغ الصبر، لتلبية احتياجات الأعياد وتحرص الحكومة السعودية على أن تقدم مواعيد الصرف في مثل هذه المواعيد، حتى يستفيد المستحقين ونحن من خلال موقعكم ثقفني سنقدم لكم الموعد الرسمي لصرف الراتب وألية الإستعلام.

موعد صرف رواتب المتقاعدين 2022

من المعروف أنم الحكومة السعودية تصرف رواتب المتقاعدين بصورة دورية، كل يوم 27 من الشهور الميلادية، ما لم يتعارض هذا الموعد مع عطلة رسمية، يتم تقديم موعد الصرف يوم وفي هذا الشهر شهر إبريل، سوف يتم تقديم الموعد يومين كاملين بسبب موعد عيد الفطر المبارك، حتى يتم الصرف قبل إجازة عيد الفطر المبارك.

موعد صرف رواتب المتقاعدين شهر شعبان 1443

تهتم مؤسسة التقاعد السعودية برفع رواتب المتقاعدين الذين خدموا المملكة سواء في القطاع المدني أو القطاع العسكري كل عام، وبالتنسيق مع الوزارات المعنية يتم تقدير زيادات دورية سنوية للمتقاعدين، الذين يحصلون على رواتب بعد قضاء المدد الزمنية المقررة للحصول على الراتب، والتي حددها قانون التقاعد وهي كما يلي

شروط صرف رواتب التقاعد

عند بلوغ سن الموظف 60 عام.

أن يكون المتقدم للحصول على الراتب قد قضى المدد المحددة لاستحقاق المعاش.

أن يكون قد قضى على رأس العمل مدة لا تقل عن 120 شهر.

التوقف عن مزاولة أي عمل خاضع للحكومة السعودية سواء مدني أو عسكري.

عداد تنازلي لموعد صرف راتب شعبان 1443

متى يتوقف صرف راتب التقاعد

يتوقف صرف راتب التقاعد عند الوفاة للمستفيد الأول. عند حصول المستفيد على فرصة عمل. في حال شفاء المواطن المستفيد من العجز الكلي. في حالة زواج المواطن المستفيد من الراتب. في حالة بلوغ أبناء المواطن المستفيد سن 26 عام.

ألية الاستعلام عن صرف راتب التقاعد إبريل