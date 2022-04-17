رواتب المتقاعدين شعبان 1443 موعد صرف راتب المتقاعدين أبريل 2022 pension.gov.sa

موعد صرف رواتب المتقاعدين في المملكة العربية السعودية، من أهم الموضوعات التي تشغل قاعدة كبيرة من المواطنين، بالتزامن مع قُرب إجازة عيد الفطر المبارك، فمن المتعارف عليه أن يتم الصرف في الخامس والعشرين من كل شهر ميلادي، وإذا توافق موعد الصرف إجازة رسمية أو عطلة أسبوعية يتم تقديم أو تأخير الموعد، على أن تقوم المؤسسة العامة للتقاعد بالإعلان رسمياً عن الموعد بعد التعديل، ونحن من خلال موقعنا المتميز في نقل أهم الأخبار التي تخص المواطنين بمختلف الدول، فإننا نعرض عليكم الموعد المقرر لصرف راتب المتقاعدين شهر أبريل 2022.

موعد صرف رواتب المتقاعدين أبريل 2022

من المقرر أن يتم صرف رواتب المتقاعدين لهذا الشهر، يوم الإثنين الموافق 25 أبريل 2022، الموافق 24 رمضان 1443، حيث يعتبر هذا الراتب ما تم تخصيصه للمتقاعد بعد وصولة لسن التقاعد، وقد تم تحديد عدة شروط للحصول على راتب التقاعد، نوضحها لكم خلال السطور التالية مع الرابط الرسمي للمؤسسة العامة للتقاعد للاستعلام عن بيانات وراتب المتقاعد.

رابط الاستعلام عن راتب التقاعد

الدخول على الموقع الإلكتروني “pension.gov.sa“.

النقر على الخدمات الإلكترونية.

خدمات الأفراد ثم المتقاعدين.

شروط الحصول على راتب التقاعد

أن يكون المستفيد من راتب التقاعد سعودي الجنسية.

يكون قد بلغ سن 60 عام.

أن يبلغ مدة اشتراكه 120 شهر كحد أدني.

ألا يكون يعمل في أي عمل تابع للنظام.

المؤسسة العامة للتقاعد

تعتبر أحد أهم المؤسسات الحكومية السعودية التي تعمل على توفير المعاشات والرواتب للمتقاعدين، سواء ممن كانوا يعملون بالقطاع الحكومي المدني أو القطاع العسكري، وكانت تتبع إدارياً وزارة المالية حتي صدور قرار بضمها للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ليكون تقديم الخدمة أوسع وأشمل مع الاستفادة من الأنظمة الجديدة للصرف.

المستندات المطلوبة للحصول على المعاشات بأنواعها