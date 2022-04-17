نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف رواتب المتقاعدين شهر إبريل 2022 | الضمان موعد صرف الراتب يوم 2022/04/25 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف رواتب المتقاعدين شهر أبريل تصدرت محركات البحث في الفترة الحالية، بالتزامن مع قرب صرف رواتب شهر إبريل والتي تسبق مناسبة أعياد الفطر المبارك، وما تتطلبه هذه المناسبة من مصاريف إضافية، وتعمل الحكومة السعودية على صرف المخصصات للمتقاعدين قبل العيد، وأيضاً هناك ترقب كبير من المواطنين المستفيدين من الضمان المطور، لموعد صرف المكرمة الملكية 1443 والمنتظر أن يتم الإعلان عن صرفها خلال الأيام القليلة القادمة، في النصف الثاني من شهر رمضان الجاري.

كانت المؤسسة العامة للتقاعد قد وحدت مواعيد الصرف للمتقاعدين بيوم 25 من كل شهر ميلادي، وكانت المؤسسة العامة للتقاعد قد أعلنت أنه مراعاة للظروف الصعبة التي تمر بها المملكة، والعالم أجمع فأنها قررت زيادة في رواتب المتقاعدين حتى يتمكنوا من العيش بحياة كريمة، خاصة أن المتقاعدين لم يستطيعوا أن يقوموا بأي أعمال إضافية تحقق لهم دخل إضافي.

موعد صرف رواتب المتقاعدين 1443

كما هو معلوم فأن موعد الصرف ثابت لا يتغير كل شهر وفي حال أن صادف موعد الصرف يوم عطلة رسمية يتم تقديم الموعد يوم عن الموعد المحدد.

موعد صرف رواتب المتقاعدين شهر إبريل 2022

طريقة الاستعلام عن راتب المتقاعدين

الدخول على الموقع الرسمي لمؤسسة التقاعد pension.gov.sa. تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة “رقم الهوية الوطنية، رمز التحقق المرئي”. النقر على خانة الاستعلام ليظهر موعد الصرف الخاص براتب التقاعد عن شهر إبريل.

راتب المتقاعدين شهر إبريل 2022

أعلنت الحكومة السعودية عن شروط وضوابط صرف راتب المتقاعدين السعوديون وهي كما يلي.

أن يكون السن 60 عام للاستحقاق لصرف التقاعد. كل مواطن سعودي مكث في عملة مدة 25 عام يستحق راتب التقاعد. يجب أن لا تقل المدة التي قضاها على رأس العمل عن 60 شهر، مع أضافه مدة أعتبارية مدة 5 سنوات بحد أقصى أو 120 شهر. التوقف عن مزاولة أي عمل خاضع للنظام والحكومة السعودية.

المؤسسة العامة للتقاعد

هي المؤسسة المسئولة عن توفير المعاشات التقاعدية للمواطنين الذين خدموا في الحكومة السعودية، سواء في القطاع المدني أو العسكري، تم تأسيسها 1364 هجري، ويقع المقر الرئيسي للمؤسسة في العاصمة الرياض، تم إدماجها مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.