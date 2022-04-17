حالات توقف صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443وما هي شروط استحقاق المعاش

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عمر شويل - جدة حالات توقف صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور1443، حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية العديد من الأسباب تؤدي إلى توقف معاش الضمان الاجتماعي المطور، مشيرة إلى شروط الاستحقاق، حيث أن الضمان الاجتماعي هو نظام يستهدف الأفراد والأسر الأشد حاجة لتزويدهم بالدعم المادي وتمكين المستحقين لتحسين حالتهم المعيشية وتحقيق الاستقلال المالي والتحول، من الاحتياج إلى الإنتاج عبر التأهيل والتدريب وتقديم خدمات البحث عن فرص، العمل المناسبة بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية ( هدف ) والجهات، كما هناك أهداف لنظام الضمان الاجتماعي المطور، تمكين المستحق للوصول إلي الاستقلال المالي والتحول إلي شخص منتج من خلال التأهيل والتدريب، ثم توفير الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للأسرة المستحقة، كما هناك شروط الضمان الاجتماعي الجديد للموظف و المستندات المطلوبة للتسجيل.

حالات توقف صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور1443

وأوضحت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، أن أسباب توقف معاش الضمان الاجتماعي المطور، تتمثل فيما يلي:

إذا تأخر المستحق في تحديث بياناته الشخصية التي تطلبها الوزارة مدة تزيد عن 30 يومًا من تاريخ إبلاغه بطلب تحديثها. ثم إذا تخلف شرط من شروط الاستحقاق. إذا ثبت للوزارة أن البيانات المقدمة عن المستقل أو الأسرة غير صحيحة. ثم إذا ثبت أن المستحق القابل للتأهيل لم يلتزم بخطة تأهيله. إذا ثبت أن المستحق القادر على العمل لا يبحث عن عمل أولم يتقدم على منصات التوظيف المعتمدة في الوزارة وما في حكمها، ولم يقبل عروض العمل والتدريب المناسبة. ثم إذا كان المستحق يقيم إقامة دائمة في أحد المراكز الإيوائية أو العلاجية. إذا تنازل المستحق عن المعاش، وفاة المستحق.

شروط استحقاق المعاش الضمان الاجتماعي المطور1443

فيما أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شروط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي المطور وهي كالتالي:

أن يقل الدخل المحتسب للمستقل أو للأسرة عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش وهو 1100 ريال لعائل الأسرة و550 ريالًا لكل فرد في الأسرة. ثم أن يلتزم باستيفاء متطلبات الوزارة المتعلقة بتقديم خدمات الصحة والتعليم للأبناء والالتزام ببرامج التدريب والتوظيف للقادرين من أفراد الأسرة. أن لا يكون مقيمًا في أحد الدور أو المراكز الإيوائية التي ترعاها الدولة. ثم أن لا يمتلك أصولًا ذات قيمة عالية. أن يكون سعوديا مقيما إقامة دائمة في المملكة.

الفئات المستثناة من شرط الجنسية للحصول علي معاش الضمان الاجتماعي المطور

المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي. ثم الأرملة والمطلقة غير السعودية ولها أبناء سعوديين. أبناء الأرملة والمطلقة غير السعودية من زوج غير سعودي. الأشخاص ذوي الإعاقة والأيتام، والأرامل ذوات الأيتام الذين لديهم بطاقات تنقل.

حالات وقف معاش الضمان الاجتماعي المطور للموظفين

أوضحت وزارة التنمية والموارد السعودية كافة الحالات التي يتم فيها إيقاف راتب الضمان الاجتماعي للموظفين، وبحسب ما صدر من قبل الوزارة فإن حالات وقف معاش الضمان الاجتماعي المطور للموظفين كالتالي:

في حال التنازل عن المعاش من قبل الموظف. ثفي حال وفاة الموظف. إذا لم يُطبق المستفيد كافة الشروط التي تم ذكرها. ثم في حال عدم تسجيلها البيانات من قِبل الموظف بشكل صحيح. في حال عدم الالتزام بتطبيق خطة التأهيل. ثم في حال كان الموظف غير مؤهل للعمل.

آلية احتساب المعاش

يحدد المعاش للمسـتقل والأسـرة عـن طريـق جمـع قيمـة الـدخل المكتسـب % من قيمة 50لجميـع أفـراد الأسـرة (الدخل الشهري) ومن ثم خصم نسبة الدخل الشهري وإضافة ذلـك إلى مجمـوع الــدخل غير المكتسب مــن دعــم الحكومة (باستثناء دعــم الــبرامج المسـاندة والأشخاص ذوي الإعاقة) وبعد ذلك يقارن المجموع (الدخل المحتسـب) بالحـد الأدنـى المحتسـب للمعـاش ريـال 1100 وفقـا للاسـتحقاق الشـهري المعتمـد لعـدد أفـراد الأسـرة (وهـو ريـال لكـل فرد في الأسرة) 550 لعائل الأسرة.

