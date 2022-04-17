نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم مكتب العمل وكل طرق التواصل مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صوتك مسموع في المقال التالي

عمر شويل - جدة رقم مكتب العمل ، خصصت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رقم مكتب العمل في المملكة العربية السعودية وذلك لكافة المواطنين والمقيمين كما قام مكتب الوزارة بتوفير أيضا التواصل معه بشكل مجاني وبأكثر من طريقة وذلك للاستعلام والاستفسار بشكل مبسط عبر رقم الدعم الفني مكتب العمل المجاني وذلك تسهيلا على المواطنين في طريقة التواصل مع الوزارة والاتصال بها بشكل مباشر وسهل وسنقوم بتعريف القارئ خلال المقال على قيام والوزارة بتخصيص طرق لمراسلة لمكتب الوزارة وطرق المراسلة الأخرى وخدمات الوزارة خلال المقال.

رقم مكتب العمل

رصدت وزارة العمل أرقام موحدة بخصوص الاستعلام من موظفي الوزارة وذلك خلال مكتب العمل لاستقبال الاستفسارات خلال ساعات العمل من الاحد الى الخميس في وقت الدوام المحدد، وطرق التواصل كالآتي:

أولا عبر الرقم الموحد وزارة العمل أو لوزارة العمل 19911.

ثانيا عبر البريد من خلال الرقم البريدي12484.

ثالثا الرمز البريدي 11157.

رابعا صوتك مسموع وذلك لتلقي الاقتراحات المخصصة من الأفراد.

بهذا يكون القارئ قد تعرف على مكتب العمل سواء كان مكتب العمل بالدمام قسم الشكاوي أومكتب العمل الرياض أو المكتب في جدة،أو وزارة العمل السعودية خلال مكتب العمل الموحد في السعودية.

مهام مكتب العمل

يقوم المكتب بتقديم العديد من الاستعلامات والتي يمكن معرفتها بالاتصال على رقم مكتب العمل بجدة أورقم مكتب العمل بالرياض رقم الهاتف خلال رقم مكتب العمل والعمال الموحد، وسنتعرف الآن عبى بعض الخدمات المقدمة:

أولا الاستعلام عن خدمات المكتب.

ثانيا الاستفسار عن موظف وافد.

ثالثا الاستعلام عن موظف سعودي عبر المكتب الحر.

رابعا استفسار عن بيانات منشأة ورقم المنشأة.

خامسا استعلام عن نطاق منشأة.

سادسا استعلام عن استقدام وإصدار رخصة منشأة.

سابعا الاستعلام عن صلاحية رخصة العمل.

يمكن للمواطن أو المقيم الاستعلام والاستفسار عبر خدمة عملاء مكتب العمل الجديد، كما تتيح أيضا بعض الخدمات التي يتساءل عنها البعض مثل خدمة قم بتقديم شكوى كفيل إلى مكتب العمل عبر شكاوى الوزارة.

صوتك مسموع

صوتك مسموع من الخدمات المهمة بوزارة التنمية، وتعمد الخدمة في الأساس على زيادة تفاعل المواطنين وجمهور الوزارة بخصوص توجيهاتها وبرامجها سواء القديمة والجديدة ولتسمع كل الآراء بخصوص التطوير أو التحديث الخاص بتلك البرامج، وتتيح الخدمة تقديم مشكلة ومتابعتها عبر رمز الشكوى أو رقمها الذي استلمته بخصوصها.

إرسال شكاوى لوزارة التنمية

لا يستلزم لتقديم شكاوى للمكتب معرفة رقم وزارة التنمية حيث يمكن القيام أي شكاوي لوزارة التنمية عبر خدمة صوتك مسموع ولشرح الخدمة فهي كالآتي:

يمكن تقديم الشكوى في الوزارة نفسها أو في أي برنامج مخصص من قبل الوزارة.

كما تشرف الوزارة بنفسها على الشكوى وتصعيدها في حالة عدم الحل من الجهات المعنية.

يمكن تقديمها أيضا في أي فرع من فروع المكتب.

يتم دراسة الطلب المقدم وفقا للأسلوب المتبع من وزارة العمل.

في حالة عدم وجود رد يقوم العميل بالاتصال أو الاستفسار عن الشكوى برقمها عبر وزارة العمل في المملكة العربية السعودية.

بهذا يكون القارئ قد تعرف على استعلامات واستفسارات وطرق الاتصال على وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية وذلك خلال الرقم المرصود داخل أرض المملكة العربية السعودية أو الرقم المجاني للقيام بالاتصال أو طريقة من طرق الاتصال الأخرى يمكن أيضا للقارئ أن يقوم بحجز موعد مكتب العمل إلكترونيا.

خدمات مكتب العمل

تقوم وزارة الموارد البشرية بتقديم العديد من الخدمات من خلال وزارة الموارد البشرية عبر الموقع الرسمي الخاص بها عبر الإنترنت وتقوم بتقديم أيضا رقم مكتب العمل لاستقبال الاستفسارات والاستعلامات الخاصة بالمواطنين أو المقيمين عبر القنوات المتاحة كما ذكرنا وتقوم أيضا بتقديم خدمة عملاء من خلال الصفحات الرسمية من خلال الفيسبوك وتويتر والمنصات الأخرى للتسهيل على المواطن الوصول للخدمة الخاصة به ولمعرفة خدمات مكتب العمل فهي كالآتي:

وقد قامت المملكة العربية السعودية بطرح هذه الخدمات من أجل التسهيل على الجميع في الوصول للخدمات الخاصة بهم من خلال الإنترنت وعبر المواقع الرسمية المطروحة من أجل تخفيف الوقت والجهد للراغبين في الوصول للخدمة الخاصة بهم عبر الإنترنت من خلال الجوال أو أي جهاز إلكتروني خاص بهم وذلك من خلال حسابات مواقع التواصل الإجتماعي الرسمية أو رقم مكتب العمل والعمال المجاني هو الرقم 19911، يمكن أيضا للقارئ أن يقوم بالاستعلام عن التأمين الطبي للمواطن والمقيم.

حجز موعد مكتب العمل

يتيح الموقع الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية أيضا أن يقوم المواطن أو المقيم القيام بخدمة حجز موعد مكتب العمل عبر الإنترنت للتسهيل على العميل في الوصول لهم عبر الفروع الخاصة بالوزارة في أنحاء المملكة العربية السعودية للوصول لخدمة العملاء وتحديد موعد معهم من خلال الإنترنت وللقيام بخدمة حجز موعد مكتب العمل قم باتباع الآتي:

أولا قم بالدخول على الموقع الرسمي الخاص بمكتب العمل أو وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ثانيا اختر من الأعلى الاتصال بنا.

ثالثا بالضغط على حجز موعد مكتب العمل إلكترونيا.

رابعا سيتم تحويلك على صفحة أخرى للقيام بالتعامل من خلالها.

خامسا يتيح لك الموقع القيام بالاستعلام عن الموعد الخاص بك أو تحديد موعد مكتب العمل.

سادسا من أجل الاستعلام عن موعد العمل قم بكتابة رقم الهوية الوطنية الخاصة بك في المكان المحدد والضغط على استعلام.

سابعا لتحديد موعد جديد قم بكتابة رقم الهوية الوطنية الخاصة بك.

ثامنا بكتابة رقم الجوال الخاص بك.

تاسعا بكتابة اسمك في المكان المحدد.

ثم بالضغط على التالي واستكمال البيانات.

بهذا يكون القارئ قد عرف كيفية حجز موعد مكتب العمل من خلال الإنترنت وعبر الموقع الرسمي للوزارة، ويمكنه أيضا الاستعلام عن صلاحية إقامة وافد.