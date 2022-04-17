20 ألف ريال للسعودي والمقيم بدون كفيل بالتقسيط الميسر 36 شهر بدون رسوم

وفرت شركة اليسر للإجارة والتمويل عروض تمويلية مميزة للمواطن السعودي والمقيم في المملكة الآن حيث وفرت لهم التمويل الأصغر الذي يعتبر من أهم التمويلات المقدمة للأفراد حيث توفر لهم مطالبهم الشخصية بالمملكة العربية السعودية بدون الحاجة إلى إحضار موافقة الكفيل الغارم وبدون أجور وكالة بموافقة فورية بدون دفع أي رسوم إدارية على مبلغ التمويل الذي يبدأ من ألفين ريال حتى 20 ألف ريال سعودي ولكن يمنح التمويل بعد توفير كافة الضوابط والضمانات المطلوبة للتمويل ومنها أن يكون المتقدم يبلغ من العمر 22 عام فأكثر من ذلك وغيرها من الشروط التي سوف نوضحها بالتفصيل اليوم عبر موقع ثقفني ويتم التقديم عن طريق الأونلاين للحصول على تمويل بدون كفيل وبلا رسوم إضافية بفترة سداد مرنة لكافة العملاء السعوديين والمقيمين حتى ثلاثة سنوات لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة.

الشروط الواجبة للموافقة على التمويل الأصغر لدى شركة اليسر للتمويل

التمويل الشخصي الأصغر عبر شركة اليسر للتمويل يمتاز بأنه تمويل إسلامي متوافقًا مع معايير الشريعة الإسلامية داخل أراضي السعودية ويصل إلى 20 ألف ريال سعودي بموافقة فورية بعد تطابق جميع الشروط والأحكام المطلوبة ولكن يجب توفير كافة الشروط والمتطلبات الأساسية المطلوبة للحصول على التمويل الشخصي المناسب للعملاء السعوديين والمقيمين داخل أراضيها وإليكم كافة الشروط فيما يلي:

يشترط التمويل الأصغر توفير راتب شهري ثابت من العملاء المتقدمين لطلب التمويل يبدأ الدخل المطلوب من 5000 ريال سعودي.

توفير فترة خدمة عمل لا تقل عن ثلاثة أشهر سواء كان العميل المتقدم يعمل في القطاع الحكومي أو شبة حكومي أو خاص بالمملكة العربية السعودية.

كذلك التمويل الشخصي الأصغر للأفراد يطلب أن يكون المتقدم السعودي يبلغ من العمر 22 عام فأكثر من ذلك حتى 60 عام.

العسكريين يسمح لهم التقديم الإلكتروني على التمويل الأصغر حتى سن التقاعد العسكري بالمملكة.

كافة مميزات التمويل الأصغر لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل