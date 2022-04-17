نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اوقات عمل سوق الاسهم السعودي في رمضان 2022 وموعد إجازة عيد الفطر لسوق الأسهم في المقال التالي

عمر شويل - جدة اوقات عمل سوق الاسهم السعودي في رمضان 2022 من الأمور الهامة لدى الكثير من الأشخاص المستثمرين حول المملكة، حيث يرغبون في التعرف على مواعيد فتح وإغلاق السوق المالي خلال شهر رمضان نظرًا لاختلاف المواعيد الخاصة بالدوام عن الأيام العادية، فسوق الأسهم من أهم الأسواق في العالم العربي بأكمله وتم تأسيسه عام 2007م وحصل على المركز الثالث مابين الأسواق.

اوقات عمل سوق الاسهم السعودي في رمضان 2022

حدد سوق الاسهم السعودي مواعيد الدوام الخاصة بفتحه وإغلاقه في شهر رمضان الكريم، وجاءت تلك المواعيد على النحو التالي:

سيتم فتح سوق الاسهم في الساعة العاشرة صباحًا ويستمر حتى الساعة الثالثة مساءً.

بالنسبة لجلسة ما بعد التداول سيبدأ العمل في رمضان من الساعة الثالثة مساءً وحتى الساعة الرابعة مساءً فقط.

يبدأ دوام سوق الصكوك والسندات في الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة الثالثة مساءً.

أما سوق المستقات المالية سيبدأ دوامهم في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثالثة والنصف مساءً.

أما جلسة ما بعد التداول سيبدأ عملها في الساعة 3:30 مساءً وحتى الساعة الرابعة مساءً.

إجازة عيد الفطر 2022 سوق الأسهم

إجازة عيد الفطر بالنسبة لسوق الأسهم في السعودية تبدأ مما يلي:

تبدأ الإجازة يوم الخميس الموافق 28 أبريل لعام 2022 وهو يُعد أول يوم إجازة لسوق الأسهم حول المملكة.

والجدير بالذكر أن الإجازة صوف تستمر لمدة 12 يوم مستمرة.

موعد دوام سوق الأسهم بعد العيد

أن الموعد المُقرر لعمل سوق الأسهم مرة أخرى بعد عيد الفطر سيكون في 8 مايو لعام 2022 بعد أن حصل الطلاب على إجازة لمدة 12 يوم بدأت بتاريخ 28 أبريل، وسوف يعودون مرة أخرى للعمل بعده في الأوقات الرسمية العادية حيث يبدأ دوام سوق الأسهم في تمام الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة 3:20 مساءً.

رابط الاستعلام عن إجازات سوق الأسهم السعودي

سوق الأسهم بالمملكة العربية السعودية يُقدم مجموعة كبيرة من الخدمات مما يدفع الكثيرين للبحث عن المواعيد الخاص بالعمل سواء في رمضان أو الأيام العادية إلى جانب رغبتهم القوية في التعرف على مواعيد الإجازات الرسمية والتي يُمكنكم معرفتها بكل سهولة ويُسر عن طريق رابط الاستعلام بشكل مباشر saudiexchange.sa.