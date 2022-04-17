“تسجيل طالب جديد” خطوات التسجيل في نظام نور للعام الجديد 1444

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عمر شويل - جدة خطوات التسجيل في نظام نور هي ما تحرص على معرفتها واتباعها العديد من العائلات السعودية، حيث قامت وزارة التربية والتعليم السعودية بالإعلان عن الموعد المقرر للتسجيل في نظام نور، والذي يرتبط بطلاب مرحلة رياض الأطفال، والصف الأول الابتدائي، حيث باتت منصة نور واحدة من أهم وأفضل المنصات الإلكترونية التعليمية في المملكة العربية السعودية، والتي تهتم بتوفير الكثير من الخدمات المختلفة المواطنين السعوديين والمقيمين على الأراضي السعودية الخاصة بالتعليم الإلكتروني عن بعد.

خطوات التسجيل في نظام نور

تم تخصيص نظام نور للتعليم عن بعد من خلال المنصات التعليمية، بإشراف وزارة التربية والتعليم السعودية، وهو من أحد الأنظمة الحديثة، التي تقوم بتقديم الكثير من الخدمات لأولياء الأمور، وتختص وزارة التربية والتعليم في المملكة بتخصيص المواعيد الخاصة بالتسجيل فيه، كما تقوم بوضع الشروط اللازمة توافرها في الطلاب الراغبين في التسجيل بالمنصة وهي:

تسجيل الدخول إلكترونياً على الموقع الرسمي الخاص بمنصة نور.

تسجيل جميع البيانات المطلوبة.

الضغط على خيار تسجيل دخول الطلاب الجدد على منصة نور 1444 هجرياً.

التأكد من سلامة جميع البيانات قبل تسجيلها.

اختيار الإدارة التعليمية التي يتبعها الطالب للتسجيل بها.

النقر على أيقونة إرسال الطلب.

الشروط الواجب توافرها في نظام نور للصف الأول الابتدائي

قامت وزارة التربية والتعليم السعودية بوضع مجموعة من الشروط الواجب توافرها في الطالب الراغب في التسجيل بالمنصة، تتلخص تلك الشروط فيما يلي:

يجب أن يكون الطالب مؤهل للصف الأول الابتدائي.

لابد أن يكون عمر الطالب وقت التقديم لا يزيد عن خمسة سنوات وتسعة شهور بالتحديد.

يجب على الطالب المتقدم أن يكون يحمل شهادة تعليمية تؤكد التحاقه لمدة عامين كاملين في مرحلة الروضة.

يجب على ولي الأمر تقديم شهادة تؤكد اجتيازه مرحلة تنمية المهارات التنموية.

مواعيد التسجيل في نظام نور

تحرص الكثير من العائلات السعودية في متابعة وزارة التربية والتعليم بشكل دائم لمعرفة المواعيد الخاصة بالتسجيل في نظام نور والتي جاءت على النحو التالي:

يتم تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية بداية من عمر خمسة سنوات وعشرة شهور، وحتى عمر الست سنوات وذلك في السابع من شوال.

التسجيل في مدارس تحفيظ القرآن الحكومية من عمر ستة سنوات وحتى إحدى عشر عاماً من يوم السادس عشر من رمضان وحتى الثالث والعشرين لعام 1443 منه.

بالنسبة للطلاب السعوديين المقيمين في الأراضي السعودية والذين يرغبون في التسجيل في إحدى المدارس الأهلية، بالإضافة إلى المدارس الأهلية الأجنبية، والتي تعمل بنظام البرامج الدولية، والتي تتراوح أعمارهم بين الست سنوات وحتى الإحدى عشر عاماً من ستة وعشرين من رمضان.

الطلاب الذين اجتازوا مرحلة الروضة الأهلية أو الحكومية لجميع الجنسيات بداية من عمر الخمسة أعوام ونصف في السابع والعشرين من شهر ذو القعدة.

خطوات التسجيل في نظام نور ” تسجيل طالب مستجد”

قررت وزارة التربية والتعليم السعودية في فتح التسجيل في نظام نور بالنسبة لطلبة الصف الأول الابتدائي للعام الجديد 1444 هجرياً، عن طريق تسجيل الدخول إلى نظام نور الإلكتروني الخاص بأولياء الأمور، والقيام بإنشاء حساب جديد لولي الأمر عند عدم توافره، أما إذا كان ولي الأمر يمتلك حساب بالفعل فيتم الدخول بشكل مباشرة في نظام نور واتباع جميع الخطوات المذكورة.

كما يقع على عاتق وزارة التربية والتعليم السعودية وضع الروابط الخاصة بالتسجيل طبقاً لنوع المستخدم، وطبيعة صلاحياته، حيث منحت الوزارة صلاحية تسجيل الطلاب الجدد لأولياء الأمور أو أحد مديرين المدارس فقط.

كانت تلك أهم خطوات التسجيل في نظام نور، حيث تعد منصة نور من أهم المنصات الإلكترونية الخاصة بوزارة التربية والتعليم السعودية، لطلاب الروضة والصف الأول الابتدائي.