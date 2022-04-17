رابط تسجيل الصف الاول الابتدائى 1443 من خلال موقع نظام نور برقم الهوية فى جميع مدارس السعودية

رابط التسجيل الصف الاول الابتدائى 1443 ، يحرص العديد من اولياء الامور فى هذه الايام على تسجيل ابنائهم فى الصف الاول الابتدائى التابع لنظام نور فى المملكة العربية السعودية فى العام الجارى قبل بداية الدراسة التابعة لنظام نور فى الممكلة العربية السعودية ونحن الان فى اليوم الاول للتسجيل فى الصف الاول الابتدائى لنظام نور فى المملكة العربية السعودية يرغب العديد من اولياء الامور فى معرفة طرق التسجيل لهذه المرحلة عبر الموقع الرسمى لنظام نور وهو ما سوف نشرحه لكم هنا عبر موقعكم ثقفنى نيوز .

رابط التسجيل الصف الاول الابتدائى 1443

ننشر لكم الان طرق التسجيل لمرحلة الصف الاول الابتدائى فى المملكة العربية السعودية والتابعة لنظام نور التعليمى عبر الخطوات التالية

فى البداية يدخل المتقدم الى عبر الموقع الرسمى لنظام نور على الانترنت

يتم الضغط على تسجيل الدخول واضافة البيانات المطلوبة

يتم النقر على “تبويب ” لتسجيل الطلاب الجدد بنظام نور الجديد

يتم اضافة البيانات المطلوبة ومراجعتها جيدا قبل اضافتها

يتم اختيار الادارة التعليمية التابع لها الطالب

يتم النقر على خيار ارسال الطلب وبذلك يتم التسجيل بنجاح

نظام نور الجديد

ويعد نظام نور الجديد هو النظام التعليمي الذى يتم الاعتماد به في المملكة العربية السعودية عبر وزارة التعليم فى المملكة ، حيث أنه يقوم بتقديم خدماته على كافة الأصعدة فى كل المراحل التعليمية فى المملكة العربية السعودية ، و تعتبر خدمة تسجيل طلاب مرحلة الأول الابتدائي واحدة من أهم خدماته التى يقدمها ، و يتم العمل من جانب أولياء الأمور بتسجيل أبنائهم خلاله للعام الدراسي 1443/1442هجرية، حيث قامت وزارة التعليم بوضع توجيهاتها لكافة الإدارات التعليمية لكي يتم البدء في استقبال عمليات تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين من اجل تسهيل عملية القبول والانتظام في المدارس فى المملكة العربية السعودية ويتم التسجيل اونلاين عبر الموقع الرسمى لعدم حدوث تزاحم بين اولياء الامور اذا تم التسجيل فى المدارس وعدم وضع اى فرصة لزيادة الاصابات بفيرس كورونا المستجد وهو الامر التى تحرص عليه وزارة التعليم فى المملكة العربية السعودية .