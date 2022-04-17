نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نظام نور تسجيل أول ابتدائي noor.moe.gov.sa لتسجيل المدارس ورياض الأطفال 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم اليوم رابط نظام نور تسجيل أول ابتدائي 1443 لولي الأمر، بعد صدور تعميم من وزارة التربية والتعليم من أحب تنظيم عملية تسجيل الطلاب في الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال للعام الدراسي القادم 1444، في إطار الاهتمام بالإعداد والاستعداد المبكر لتسجيل الطلاب الجدد في وتسهيل قبولهم وانتظامهم في المدارس.

فقد أصدرت الوزارة تعميما بفترات التسجيل في نظام نور ومواعيد تسجيل الطلاب في الصف الأول الابتدائي، ومن له صلاحية التسجيل في نظام نور برقم الهوية، ومن خلال هذا المقال يمكنك الحصول على رابط نظام نور تسجيل أول ابتدائي ورياض أطفال من حساب مستخدم ولي الأمر.

صرحت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية عن تعميم يحدد عملية تسجيل أول ابتدائي للعام الدراسي القادم 1444 في المدارس الخاصة والدولية والأجنبية والمدارس الخاصة التي تتبع برامج دراسية دولية، ويبحث أولياء الأمور في الوقت الحالي إلى معرفة مواعيد تسجيل الطالب أو فترات التسجيل في نظام نور 1443، ومن له الحق في التسجيل تبعا للصلاحيات الممنوحة لهم من قبل نظام نور، والتعرف كذلك على رابط نظام نور لولي الأمر أو للطلاب الجدد، ويمكن التسجيل في نظام نور عن طريق الرابط الرسمي.

ويتم تسجيل أول ابتدائي عن طريق اتباع الخطوات التالية الموضحة في الفيديو:

كما يتم تسجيل الطالب الجديد في رياض الأطفال عن طريق الخطوات في الفيديو التالي:

تسير عملية تسجيل الصفوف على نظام نور للتسجيل وفق المواعيد المحددة من وزراة التعليم والتي جاءت كالتالي:

يبدأ تسجيل الطلاب في المدارس الحكومية لتحفيظ القرآن الكريم بدءا من 16 رمضان 1443 هـ، ويستمر التسجيل حتى يوم 23 رمضان 1443 هـ.

يبدأ تسجيل الطلاب في المدارس الدولية والأجنبية والمدارس الخاصة التي تطبق برامج دولية بدءا من 16 رمضان 1443 وتستمر عملية التسجيل لهذه الفئة حتى نفاذ الأماكن أو موعد الإغلاق يوم 17 ربيع الأول 1444 هـ أيهما أقرب.

يبدأ تسجيل نظام نور أول ابتدائي 1443 بالمدارس الحكومية بدءا من يوم 7 شوال 1443، ويستمر قبول طلبات التسجيل لهذه الفئة حتى نفاذ الأماكن المتاحة أو حلول موعد الإغلاق في يوم 17 ربيع الأول 1444 هـ.

الجدير بالذكر أن نظام نور هو نظام تعليمي ذكي يتبع وزارة التعليم السعودية، وقد اختص بعدة مهام غير عملية تسجيل الصفوف، مثل ظهور النتيجة برقم الهوية، وإمكانية متابعة حساب ولي الأمر.